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Лукашенко прилетел в Москву

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Лукашенко сегодня прилетел в Москву на переговоры с Путиным.
Будут обсуждать вопросы дальнейшей интеграции России и Белоруссии, в основном экономического характера.
Кроме того, Лукашенко рассчитывать на дополнительную помощь со стороны Москвы в вопросах преодоления последствий западных санкций и кредитов для белорусской экономики. Как пишут, Батька хочет получить от Москвы кредит в 3 млрд. долларов. Что он предложит взамен, пока неясно.
Кремль в свою очередь конечно заинтересован в том, чтобы Лукашенко был более сговорчивым в вопросах подписания ключевых интеграционных дорожных карт.







Еще сегодня стартовали большие стратегические военные учения "Запад 2021".



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7045566.html
Метки: белоруссия, лукашенко, Путин, Россия
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