Летом 2021 года прошел всероссийский проект-фестиваль «ИСКОНЬ».

На протяжении 9 лет мы приняли на наш фестиваль более 13 500 гостей со о всех уголков нашей необъятной Родины.

Исконь – это семейный слет друзей на Нижегородской земле, где каждый для себя мог найти занятие по душе:

Лекционные площадки, спортивные залы, концерты групп разного направления, хороводы, площадки по оздоровлению, богатырские турниры, семейные игры, и конечно же ремесленная ярмарка.

В рамках фестиваля, со своим воздушным шаром «Святая Русь», участвовал легендарный путешественник, который занесен в книгу «Люди Мира» – это Михаил Ефремов.

Смотрите ролик и задумывайтесь над участием в фестивале «Исконь» в следующем году!