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ИСКОНЬ – всероссийский проект-фестиваль

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Летом 2021 года прошел всероссийский проект-фестиваль «ИСКОНЬ».
На протяжении 9 лет мы приняли на наш фестиваль более 13 500 гостей со о всех уголков нашей необъятной Родины.
Исконь – это семейный слет друзей на Нижегородской земле, где каждый для себя мог найти занятие по душе:
Лекционные площадки, спортивные залы, концерты групп разного направления, хороводы, площадки по оздоровлению, богатырские турниры, семейные игры, и конечно же ремесленная ярмарка.
В рамках фестиваля, со своим воздушным шаром «Святая Русь»,  участвовал легендарный путешественник, который занесен  в книгу «Люди Мира» – это Михаил Ефремов.

Смотрите ролик и задумывайтесь над участием в фестивале «Исконь» в следующем году!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DFNLEVihUJ8
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