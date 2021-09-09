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1908.«…Воспоминание о посещении Одесского пехотного юнкерского училища на подвижном сборе в Крыму»

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01. Выступление юнкеров на подвижной сбор в окрестности Алушты и экскурсию в Крым. Относ знания
01. Выступление юнкеров на подвижной сбор в окрестности Алушты и экскурсию в Крым. Относ знания

02. Парад в Ливадии
02. Парад в Ливадии

03. Привал в Масандре
03. Привал в Масандре
04. Большой привал в Биюк-Ломбате
04. Большой привал в Биюк-Ломбате

05. Обед юнкеров-разведчиков на большом привале в Биюк-Ломбате
05. Обед юнкеров-разведчиков на большом привале в Биюк-Ломбате

06. Бивак юнкеров в Алуште, где присутствовал Е.И.В. Великий Князь Константин Константинович
06. Бивак юнкеров в Алуште, где присутствовал Е.И.В. Великий Князь Константин Константинович

07. Приезд Е.И.В. Великого князя Константина Константиновича в Алушту и встреча Е.И.В. дежурным офицером
07. Приезд Е.И.В. Великого князя Константина Константиновича в Алушту и встреча Е.И.В. дежурным офицером

08. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович здоровается с начальником училища Ген.Шт.Полк. Микулиным
08. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович здоровается с начальником училища Ген.Шт.Полк. Микулиным

09. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович здоровается с 1-ой ротой
09. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович здоровается с 1-ой ротой
10. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович разговаривает с подп. Краккелем
10. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович разговаривает с подп. Краккелем

11. Великий князь Константин Константинович разговаривает со своим адъютантом князем Шаховским о переводе Иванова в военное училище
11. Великий князь Константин Константинович разговаривает со своим адъютантом князем Шаховским о переводе Иванова в военное училище

12. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович пробует пищу у обедающих юнкеров-разведчиков
12. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович пробует пищу у обедающих юнкеров-разведчиков

13. Е.И.В. Великий Князь Константин Константинович смотрит купание юнкеров
13. Е.И.В. Великий Князь Константин Константинович смотрит купание юнкеров

14. Юнкера-разведчики на вершине Чадыртага (Агар-Бурун)
14. Юнкера-разведчики на вершине Чадыртага (Агар-Бурун)

15. Юнкера у собора Успения Пресвятой Богородицы (Бахчисарай)
15. Юнкера у собора Успения Пресвятой Богородицы (Бахчисарай)

16. Юнкера по дороге в Чуфут-Кале
16. Юнкера по дороге в Чуфут-Кале

17. Юнкера на скале Чуфут-Кале, с которой, по преданию, княжна бросилась в пропасть
17. Юнкера на скале Чуфут-Кале, с которой, по преданию, княжна бросилась в пропасть

18. Саперные работы юнкеров в Симферополе. Приступ к работам
18. Саперные работы юнкеров в Симферополе. Приступ к работам

19. Приезд юнкеров в Одессу. Вынос знамени
19. Приезд юнкеров в Одессу. Вынос знамени

20. Посадка юнкеров на пароход
20. Посадка юнкеров на пароход

21. Выступление юнкеров с ночлега в вагонах в Одессу (Севастополь)
21. Выступление юнкеров с ночлега в вагонах в Одессу (Севастополь)

22. Саперные работы юнкеров в Симферополе. Конец работ
22. Саперные работы юнкеров в Симферополе. Конец работ
Источник: https://humus.livejournal.com/7968553.html
Метки: история, крым, одесса, Россия, фото
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