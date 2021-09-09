1908.«…Воспоминание о посещении Одесского пехотного юнкерского училища на подвижном сборе в Крыму»
01. Выступление юнкеров на подвижной сбор в окрестности Алушты и экскурсию в Крым. Относ знания
02. Парад в Ливадии
03. Привал в Масандре
04. Большой привал в Биюк-Ломбате
05. Обед юнкеров-разведчиков на большом привале в Биюк-Ломбате
06. Бивак юнкеров в Алуште, где присутствовал Е.И.В. Великий Князь Константин Константинович
07. Приезд Е.И.В. Великого князя Константина Константиновича в Алушту и встреча Е.И.В. дежурным офицером
08. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович здоровается с начальником училища Ген.Шт.Полк. Микулиным
09. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович здоровается с 1-ой ротой
10. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович разговаривает с подп. Краккелем
11. Великий князь Константин Константинович разговаривает со своим адъютантом князем Шаховским о переводе Иванова в военное училище
12. Е.И.В. Великий князь Константин Константинович пробует пищу у обедающих юнкеров-разведчиков
13. Е.И.В. Великий Князь Константин Константинович смотрит купание юнкеров
14. Юнкера-разведчики на вершине Чадыртага (Агар-Бурун)
15. Юнкера у собора Успения Пресвятой Богородицы (Бахчисарай)
16. Юнкера по дороге в Чуфут-Кале
17. Юнкера на скале Чуфут-Кале, с которой, по преданию, княжна бросилась в пропасть
18. Саперные работы юнкеров в Симферополе. Приступ к работам
19. Приезд юнкеров в Одессу. Вынос знамени
20. Посадка юнкеров на пароход
21. Выступление юнкеров с ночлега в вагонах в Одессу (Севастополь)
22. Саперные работы юнкеров в Симферополе. Конец работ