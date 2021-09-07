П.И.Чайковский
1848. Семья Чайковских.Сидят мать А.А. Чайковская, отец И.П. Чайковский, дети Александра и Ипполит; стоят дети Петр, Зинаида и Николай. Первое из сохранившихся изображений будущего композитора
1859. Петр Ильич Чайковский (слева) и Владимир Герард. 29 мая
1863. П.И.Чайковский
1863. П.И.Чайковский
1865. П.И.Чайковский
1867. П.И.Чайковский
1868. П.И.Чайковский
1875. Гостевой дом в имении Давыдовых, в котором любил останавливаться композитор и где он работал в 1860-1870-х
1875. Петр Ильич Чайковский (справа) с братьями Модестом и Анатолием и Н.Д. Кондратьевыми
1875. Петр Чайковский с семьей Давыдова в усадьбе Каменка
1876. П.И.Чайковский
1877. Композитор Петр Ильич Чайковский с женой Антониной Ивановной Милюковой
1877. Петр Ильич Чайковский в Швейцарии
1878. Петр Чайковский, Модест Чайковский, Николай Конради и Алексей Софронов
1887. П.И.Чайковский
1888. П. И. Чайковский c пианистом А. И. Зилоти, солистом концертов под управлением композитора
1888. Петр Ильич Чайковский
1889. П.И. Чайковский на обеде в загородном саду.Тифлис. 30 апреля
Петр Ильич Чайковском во Фроловском
1889. П.И.Чайковский в Нью-Йорке
1890. П.И.Чайковский с солистами Петербургской оперы Н. и М.Фигнер – исполнителями ведущих партий в его операх «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
1890. Русский композитор Чайковский с тремя братьями
1892. Петр Ильич Чайковски
1892. С племянником Володей Давыдовым. Париж
1893. Петр Ильич Чайковский в академическом костюме Кембриджского университета
1893. Петр Ильич Чайковский в Харькове
1893. Петр Ильич Чайковский в Одессе
1893. Петр Ильич Чайковский в последний год своей жизни
1893. Похороны композитора П.И. Чайковского
1894. Дом Чайковского в Клину, где он провел последние годы жизни
Надежда Филаретовна фон Мекк была богатой вдовой, которая защищала музыку русского композитора Чайковского. Она поддерживала его финансово в течение 12 лет