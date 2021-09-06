Знаменитый французский актёр Жан Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил адвокат артиста Мишель Годест, передаёт агентство Agence France-Presse (AFP).

Как рассказал юрист, Бельмондо скончался в своём доме в Париже.

«В последнее время он был очень утомлённым. Он ушёл мирно», — отметил Годест.

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в парижском пригороде Нёйи-сюр-Сен в семье скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Мадлен Рейно-Ричард. В юности увлекался футболом, занимался боксом. В 19 лет, став чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе и членом сборной Франции в этом виде спорта, задумался о профессиональной боксёрской карьере. Однако всё же решил поступить на актёрский факультет Парижской консерватории драматического искусства, которую окончил в 1952 году. Большинство преподавателей, отмечая талант молодого человека, указывали на то, что его внешность вряд ли позволит ему стать успешным актёром.

Кинодебют Бельмондо состоялся в 1957 году в фильме «Мольер». Славу же актёру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Также Бельмондо сыграл в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Женщина есть женщина», «Доктор Пополь», «Стависки», «Великолепный», «Безумный Пьеро», «Ас из асов» и других картинах. Всего на счету артиста более 80 ролей.

Бельмондо играл и в театре, большая часть постановок, в которых он принял участие, вышли в 1950-х годах. Также несколько спектаклей с его участием были поставлены в 1990-е. В 2018 году в интервью Corse matin артист сказал, что театром больше заниматься не будет. «Можно сказать, что кино — это вся моя жизнь, мы встречаем там необычных людей, и публика всегда относилась ко мне очень хорошо, даже сверх того, на что я мог надеяться. Но я больше не буду заниматься театром, мне стало сложнее», — сказал он.

За свою профессиональную деятельность Бельмондо был удостоен высоких наград Франции: ордена «За заслуги в области искусства и литературы» (кавалер – 1989, командор – 1994, великий офицер – 2017) и ордена Почётного легиона (командор –2007; высший офицер – 2019). Он является командором Ордена литературы и искусства – высшей награды Министерства культуры Франции (2006).

В 1989 году Бельмондо получил премию «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы». Кроме того, он обладатель почётной «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2011) и премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф (2016).

«Я всегда был оптимистом и, думаю, большую часть времени сохранял хороший характер. Но знаете, я не боюсь конца. У меня была такая счастливая жизнь», — признавался Бельмондо.

По материалам ТАСС, «Известий», Twitter, Ленты.ру, РБК.