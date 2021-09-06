Алексей Исаев. Январь 1944. Полное снятие блокады Ленинграда
Операция по окончательному снятию блокады Ленинграда началась 14 января 1944 г. Первыми удар по врагу утром 14 января нанесли части 2-й ударной армии. Уже 20 января наши войска освободили Новгород. 21 января противник начал отход из района Мга – Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград – Москва.
27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В результате Ленинградско-Новгородской наступательной операции советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии.