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Алексей Исаев. Январь 1944. Полное снятие блокады Ленинграда

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Операция по окончательному снятию блокады Ленинграда началась 14 января 1944 г. Первыми удар по врагу утром 14 января нанесли части 2-й ударной армии. Уже 20 января наши войска освободили Новгород. 21 января противник начал отход из района Мга – Тосно, с участка перерезанной им железнодорожной магистрали Ленинград – Москва.
27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, прогремел праздничный салют. Группа армий «Север» потерпела тяжелое поражение. В результате Ленинградско-Новгородской наступательной операции советские войска вышли на границы Латвии и Эстонии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1D2obc3hKr0
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