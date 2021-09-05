Сергей Сигачёв. Железнодорожные стройки и проекты постсоветской России
После падения СССР на целое десятилетие приостановились все значимые стройки железных дорог, а новые проекты были отложены. Однако ничто не бывает вечным – по мере восстановления российской экономики постепенно «ожили» и старые проекты, и возникли новые, диктуемые геополитикой.
О том, как обстоит дело с новыми проектами развития железных дорог России, мы расскажем вам в этом выпуске. Обский мост и реанимация Трансполярки, якутские магистрали и мост через Лену, БАМ и Транссиб, Крымский мост и обход Украины, сахалинские прожекты и ВСМ – короче, обозрим весь спектр этих строек.