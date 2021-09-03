Это очень важный период в жизни малышей. Поэтому я всех вас и, как в таких случая бюрократы говорят, пользуясь случаем, хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах и поддерживать их на каждом их шагу – в прямом и переносном смысле этого слова. Это первое , что я хотел сказать.

И прежде всего хочу, конечно, поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу, – их, их родителей, мам, бабушек, воспитателей. Мы всегда так делаем и делаем правильно на самом деле. Почему? Потому что если для старших школьников всё уже идёт более или менее по накатанной и происходит встреча с друзьями, со сверстниками, идёт продолжение того процесса обучения, к которому начиная со 2–3-го класса уже более или менее все привыкают, то для первоклашек это новая страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни, выбора пути, по которому они пойдут потом по всей жизни.

Прежде чем мы 1 сентября начнём о чём-то говорить, само собой разумеется, я хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей и учителей с замечательным праздником – с новым годом, с новым учебным годом. У нас ведь одни из самых любимых праздников в стране – это Рождество и Новый год. Но и 1 сентября – это ведь тоже новый год, новый учебный год.



Второе. Вы знаете, что мы некоторое время назад возродили ещё советское, потом российское общество «Знание», цель которого – помочь людям вообще и молодым людям в том числе найти себя тоже. Найти то интересное направление, которое захватывает человека и с которым он хотел бы связать всю свою оставшуюся жизнь.

Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации.



Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых.

А общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь.

У нас формально урок сегодня, да? Вот если бы это был настоящий урок, то тогда я должен был бы избрать какую-то тему. У меня базовое, как вы знаете ‒ наверное, вы знаете ‒ юридическое образование.



Это базовое образование, я учился в университете пять лет. У нас был очень хороший педагогический, профессорско-преподавательский состав, можно только гордиться теми людьми, которые нам преподавали.



И в этом смысле я в той или иной степени могу считать себя специалистом и защищался всё-таки там. Или, например, в сфере экономики, которой я занимаюсь практически каждый день, всё-таки я защищался, это воспроизводство минерально-сырьевой базы. Чрезвычайно важная вещь для нашей экономики, здесь я в целом тоже чувствую себя экспертом и специалистом.



И можно было бы говорить так, чтобы, как говорится, от зубов отскакивало, ночью разбуди, я вам всё расскажу и в сфере внутренней, и внешней политики. Можно было бы и на эту тему поговорить.

Но я в качестве темы избрал историю. В этом смысле и в этой области я не считаю себя специалистом, экспертом, и поэтому у нас с вами будет не урок ‒ беседа на предлагаемую тему. Совместная беседа.

Но почему я обратил своё внимание именно к этой области знаний? Во-первых, она интересная очень. Во-вторых, она очень важна и охватывает все сферы знаний, все. По сути, история является стержнем, фундаментом всех гуманитарных знаний: это и литература, это музыка, это философия, естествознание и так далее.



И всё это чрезвычайно важно не только потому, что интересно посмотреть, что и как было раньше, это важно для того, чтобы понять, в каких условиях мы живём сегодня и что нас ожидает дальше.

Вот смотрите, я уже сказал, что история охватывает или затрагивает, так или иначе имеет отношение ко всем областям знаний. Сегодня какие сферы являются наиболее актуальными, значимыми, какие на слуху? О чём чаще всего мы говорим или слышим в тех же средствах массовой информации?

Давайте мы вот как дальше пойдём. Я знаю, что до вас довели мой вопрос: кем бы вы хотели стать? И от этого мы сейчас оттолкнёмся и посмотрим на эти сферы деятельности и области знаний, посмотрим, а потом пойдём дальше по тому плану, который я как бы для себя внутренне нарисовал.

Но что бы я хотел сказать? У каждой лекции, у каждого урока или у каждой беседы, как наша сегодня, безусловно, должна быть цель. Ради чего мы это делаем, ради чего я посвящаю своё время, отбираю ваше время на эту беседу?



Цель-то в чём? Цель простая. Если бы я был каким-то узким специалистом, я бы «продолбил» что-то про историю такое, чего вы не знаете или чего могли бы не знать.



Но, поскольку я таким не являюсь, у меня цель попроще ‒ пробудить у вас интерес к истории, побудить вас изучать её. А вот почему это нужно сделать, мы сейчас с вами поговорим поподробнее, после того как познакомимся с вашими ответами на вопрос: кем бы вы хотели стать?

У нас где-то есть эта информация, нам выведут её на экран?

Смотрите: чем крупнее буквы, тем больше человек ответило, что хотел бы быть, скажем, педагогом, дипломатом, переводчиком, журналистом.



Госуправленец, архитектор, филолог, психолог, журналист, стоматолог даже, служащий, спорт, тренер, биотехнолог, инженер, урбанист, эколог ‒ такое разнообразие. Это говорит о том, что у вас разные и очень продвинутые, в данном случае так наверняка тоже можно сказать, интересы.

Про экологию я сейчас упомянул сам. К педагогу, конечно, вернёмся, потому что в центре находится. Скажем, экология ‒ мы слышим об этом вообще каждый день: о необходимости сохранять природу, беречь её и так далее.



Слышим, безусловно, и об изменении климата. Он меняется, вообще, такими темпами, которые вызывают оторопь и ужас у некоторых специалистов. 2020 год был вторым самым тёплым годом за всю историю наблюдений, 2016-й и 2020-й, а изменение климата в России идёт в некоторых регионах темпом в два раза быстрее, чем в других регионах планеты. Это перед нами открывает и возможности, и вызовы создаёт.

Я к чему? Вот мы говорим об истории. Как один из способов изучения того, что на планете происходило. Я поделюсь с вами тем, что мне специалисты рассказывали. Они бурят и вынимают так называемые керны из земли. Бурят глубоко, вытаскивают, и чем глубже, тем дальше это в глубь веков уходит.



Потом изучают породу, которую достают, с помощью современных методов анализа понимают, что происходило на планете с климатом 100, 200, 300, 1000, много тысяч лет назад. Потом выстраивают вот такую синусоиду, как это всё развивалось на планете вплоть до нашего дня, а потом продлевают эту синусоиду дальше. И это анализ того, что может произойти на планете в ближайшие 1000 лет.

У нас были многократно, в глубине веков происходили серьёзные катастрофы, когда погибало почти всё живое на планете, и не только динозавры вымирали, о которых мы постоянно говорим.



Десятки, сотни миллионов лет назад происходили события, которые приводили почти к полному вымиранию всего живого: и пресмыкающиеся, и жители океана погибали, и те, кто на земле оказался, ‒ там под 20, 30, 50, под 70 процентов всего живого погибало.



Из-за чего? Разные предположения и разные причины: называют и возможные вспышки ‒ рождение сверхновых звёзд, близких к Земле, мощные извержения вулканов, которые создавали какое-то подобие ядерной зимы, падение метеоритов величиной до 10 километров, которые создавали такой же эффект, и так далее. Ведь это всё история, история нашей планеты.

И чтобы понять, насколько антропогенные выбросы сегодняшнего дня влияют на реальные изменения, нужно учитывать все эти факторы, а не только считать, что происходит у нас. Надо смотреть, что и в галактике происходит, в ближайшем космосе, что в недрах земли происходит.

Знаете, я был на Крайнем Севере, и там вечная мерзлота, пещера ледяная, сплошной голубой лёд. И можно посчитать, там срезы такие, посчитать, какой срез относится к какому веку. И вдруг где-то там, достаточно глубоко, а это значит, эти события происходили где-то тысячу лет назад ‒ ну примерно, я сейчас не помню, но много веков назад, ‒ устойчивый, ясный чёрный след, а дальше опять голубой лёд.



Откуда он взялся? Никаких выбросов, машин не было. Ну скорее всего, это вулканические извержения. Для того чтобы понять, что сейчас происходит и что может произойти в будущем, нужно, конечно, всё это знать. А это история. Безусловно, это часть конкретной науки, но это тоже ведь история.

Или, если уже уйти от этой составляющей истории, можно перейти и к другим. Ведь история ‒ это не просто набор цифр, имен, событий, а, как я уже сказал, это фундамент самогó гуманитарного знания, потому что на основе всего, о чём я только что сказал, мы можем посмотреть на то, что происходит сегодня и как нам нужно вести себя в будущем.

В нашей стране на протяжении прошлого, XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло ещё и крушение Советского Союза.



А почему? Надо ведь внимательно это всё проанализировать: что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек.



Только вдумайтесь в это! У нас сейчас 146. Если бы этих трагедий не было, было бы около 500 миллионов человек. Разница есть? А это совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, существования, благополучия.



Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем. Как нам укрепляться, каким способом, как нам строить отношения с соседями.

Или вот возьмите, сейчас на слуху тоже, вы наверняка видите это и в интернете, и кто телевизионные программы смотрит, события, которые происходят недалеко от нас ‒ от вас далеко, от России нет, ‒ имею в виду Афганистан.



Что там произошло? 20 лет ‒ 20 лет! ‒ американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались ‒ можно сказать об этом, никого не обижая, ‒ цивилизовать людей, которые живут там, а по сути внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и в политической организации общества.



Результат? Одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал, для Соединённых Штатов, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать в минус всё пошло.

А почему? Ответ на самом деле очень простой: если кто-то в отношении кого-то что-то делает, то он должен исходить из истории, культуры, философии, в самом широком смысле жизни этих людей, должен подходить с уважением к их традициям. Надо понимать, что извне навязать невозможно ничего.



Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям. Да, можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом, аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша. Нужно набраться терпения.



А сейчас что происходит? Без учёта всех этих факторов, в том числе исторического характера, сделать чего-либо позитивное, добиться чего-то позитивного практически невозможно. Конечно, мы должны учитывать это прежде всего для себя.

Есть профессия «журналистика» у вас на доске. Конечно, очень важная вещь, и, конечно, каждый человек имеет право на собственное мнение, имеет право излагать свою позицию, но всё-таки роль средств массовой информации ‒ прежде всего донести до своего зрителя, до слушателя, до пользователя какими-то ресурсами информационными объективность информации и дать возможность человеку самому прийти к выводу о том, что такое хорошо, а что такое плохо и куда нужно двигаться.

В этом ключе, имея в виду, что мы всё-таки сегодня отмечаем праздник, 1 сентября, чрезвычайно важна роль учителя и педагога, который стоит в центре этой доски, и подавляющее большинство выбирают именно эту профессию.

У нас очень много сегодня идёт разговоров по поводу того, каково должно быть образование: оно должно реализовываться онлайн или это должно быть офлайн ‒ напрямую, в прямом контакте. Конечно, современные способы подачи, передачи знаний должны быть использованы, без всякого сомнения.



Но есть некоторые обстоятельства, вот в чём они заключаются ‒ это не моё мнение, это мнение подавляющего большинства экспертов: эффективность работы человека, один из критериев эффективности работы ‒ это умение работать в коллективе.



Как же вы научитесь работать в коллективе, если всё время будете онлайн заниматься? Невозможно. Значит, вот уже один из важнейших критериев успеха, который должен человека сопровождать, будет утрачен.

У вас учитель есть, а есть педагог. И это чрезвычайно важно, потому что важно не просто передавать знания, важнее ничего не бывает, наверное. Но важно ещё, как это сделать. Ничего нового вам не скажу, скальпель может быть и предметом, который жизнь спасает, а можно использовать его как орудие убийства, он принесёт только горе.



Так же и знания. Вот есть атомные бомбы, а есть атомные электростанции. Большая разница, правда? И роль педагога как раз заключается в том, что все эти знания, все навыки, которые человек приобретает, использовались не только на благо ему самому, но и во благо других людей, всего общества, всего человечества.

И не случайно, меня очень порадовало, что у вас в центре находится эта профессия ‒ педагог, воспитатель. И мы, безусловно, отвечая и на ваши вопросы, и на те вопросы, которые часто у нас возникают и часто ставятся, конечно, будем стремиться к тому, чтобы сочетать и прямое обучение, и использовать современные способы его.



То есть современные способы подачи материала. И там, где можно, там будем это делать.

Очень важна история и применительно не только ко всей нашей стране, а это, безусловно, чрезвычайно важно, но и очень важна история малой родины и история семьи. Это важно потому, что это душевно, духовно привязывает каждого человека к земле, на которой он живёт.



Он начинает осознавать себя частью огромной страны. Когда изучается история семьи, не может не появляться информация о том, что кто-то из наших предков принимал участие в каких-то важнейших событиях. И как правило, кстати говоря, все они были достаточно молодыми людьми.

Сейчас мы отмечаем 800-летие Александра Невского, он государственный деятель, военачальник и святой, Русская православная церковь возвела его в лик святых. И мы отмечаем в этом году 800-летие Александра Невского.



Первая его битва, как у нас в фильмах говорят, с псами-рыцарями, с крестоносцами, которую он блестяще выиграл, была, когда ему было сколько? В 19 лет он возглавил русское войско, в 19 лет. А брат его, который рядом с ним сражался с оружием в руках, ему было, по-моему, 16.



Представляете, что это такое? А наши военачальники времен Второй мировой войны, Великой Отечественной? Совсем молодые люди, многим и сорока не было, полками, дивизиями, а потом и армиями командовали.



А строители Транссиба, БАМа? А те, кто осваивал территории Дальнего Востока? Как правило, в основном молодые люди. Они были увлечены своим делом. И конечно, знать об этом чрезвычайно важно и в высшей степени полезно, для того чтобы понять, что происходило, кто и как добивался успеха. Понять и знать это нужно для того, чтобы самому быть успешным.

Здесь в основном дальневосточники, да? Нет. Ну хорошо, но мы с вами тем не менее находимся на Дальнем Востоке. Кто и что знает о тех людях, которые осваивали эти колоссальные территории? Вот кто-нибудь может что-нибудь рассказать об этом?

Возьмите, пожалуйста, микрофон.

Н.Толстых: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Никанор Толстых, я из Республики Коми, из города Воркуты, то есть с самого Крайнего Севера.

Историей я увлекаюсь, но вот историю Дальнего Востока я знаю на не настолько хорошем уровне, чтобы свободно говорить. Но знаю, во всяком случае, что это люди были отважные, они шли в полную неизвестность, потому что, условно говоря, была развита только европейская часть нашей страны, а дальше…



А что дальше? А дальше пустота. Поэтому стоит вспомнить здесь Ерофея Хабарова, который считается основателем города Хабаровска.

В. Путин: Это XVII век.

Н.Толстых: Да. И капитана Невельского, которого просто отправили в какую-то неизвестность, и в своих дневниках он об этом сам признавался, что «плыву в неизвестность».

В. Путин: Правильно. А Беринг, который впервые прошёл по проливу, который Чукотку от Аляски отделяет? И так далее. Потом генерал-губернатор Сибири и Дальнего Востока Муравьёв-Амурский. Очень много интересных людей. И, как правило, повторяю ещё раз, они и их сподвижники были достаточно молодыми людьми.

Но я хочу ещё раз вернуться к истории семьи, малой родины ‒ родного края и Отечества в целом. Всё это, безусловно, теснейшим образом связано между собой, и очень важно ощутить себя частью этой истории.

У нас созданы сейчас информационные ресурсы по тем, кто так или иначе был причастен к Победе советского народа в Великой Отечественной войне, и там собрана уже информация на 34 миллиона человек. Это практически все, кто был так или иначе мобилизован: либо воевал на фронте, либо работал в тылу.



Очень интересная история. Почти каждая семья может найти там своих родственников, своих предков и почувствовать себя причастными к этим победам, которые создали для нас будущее.

Ведь почему движение «Бессмертный полк» стало таким популярным? Это на подсознательном уровне. Во-первых, это дань уважения, это память о тех людях, которые, не щадя себя, боролись за нас. А ещё, знаете, и на подсознательном, генетическом уровне это ещё и сопричастность.



Ведь если мой дед или прадед был такой и мог это сделать, значит, во мне есть что-то такое, что даёт основания полагать, что в критической ситуации и я могу проявить свои лучшие качества, послужить семье, близким, Отечеству. Чрезвычайно важная и очень интересная вещь, познавательная и важная для сегодняшнего и для будущего.

Те, кто осваивал эти территории, ‒ тоже интересная история. Ведь здесь были и великороссы, и малороссы, и белорусы. Все люди, которые считали себя, а в большинстве своём и считают себя единым народом, они все осваивали эти колоссальные территории.

Когда я говорил о том, что история помогает нам разобраться в сегодняшнем дне, ‒ могу поделиться с вами, ‒ я, не будучи профессиональным историком, всё-таки вынужден был дважды обращаться к историческим событиям, для того чтобы проанализировать события перед началом Второй мировой войны, посмотреть, как развивалась ситуация в ходе Второй мировой войны, в том числе и в рамках Второй мировой войны.



Что для нас особенно важно, это Великая Отечественная война, война советского народа против нацистской Германии. А надо сказать, что победа над нацизмом ‒ это, наверное, одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, это, безусловно, так.



Если бы этой победы не состоялось или, не дай бог, нацисты победили бы, мир бы был совершенно другим, и судьба русского и других народов России была бы абсолютно другой, вообще не было бы никакой судьбы.



Потому что в документах рейха, это не болтовня, в документах прописано: часть славянского населения России должна быть использована на работах, те, кто может работать; часть, кто работать не может, не нужны, за Урал, на север, в необжитые регионы ‒ то есть на вымирание, чтобы было понятно, ‒ а часть вообще уничтожить в газовых печках.



Судьба русского и других народов России была бы другой, нежели судьба западноевропейских народов, порабощённых нацистской Германией. Те народы они воспринимали более или менее как генетически свои и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать.



С нашими народами ‒ нет, с русским народом ‒ нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше? Да, может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом.

Или вынужден был обратиться к другой составляющей, уходящей в века, ‒ может быть, вы обратили на это внимание, может быть, нет, я написал статью о единстве русских и украинцев.

Я не случайно сказал о том, что малороссы, великороссы, белорусы осваивали эти территории. Выходцев с той территории, которая сегодня Украиной называется, очень много. И они вместе со всем народом шли вперёд и осваивали эти колоссальные территории. Не для себя. Для будущего страны, общей страны, для нашего общего будущего. И мы всё это должны знать и с уважением относиться к тем людям, которые это делали.

Повторю ещё раз: очень много всегда на интересных, переломных моментах либо в судьбоносных проектах принимают участие молодые люди. Так и сегодня происходит. Вот мы начинаем работать над так называемым Восточным полигоном. Это новая жизнь, возрождение БАМа, Транссиба. Кто строил, как я говорил? Молодые люди. Вот Крымский мост, тоже достаточно молодые люди делали это.

Много других направлений в науке, в той же оборонке. Когда я встретил небольшой коллектив разработчиков одной из наших новейших систем, честно, я так удивился, я говорю: откуда вы взялись? Совсем молодые люди. Целые группы пришли после вуза в научно-исследовательское учреждение и создали один из новейших ‒ до сих пор не имеет аналогов ‒ ракетных комплексов в мире для защиты интересов страны.



Молодые люди совсем. То есть я к чему? К тому, что, зная всё это, не нужно ограничивать себя в том, чтобы мечтать и добиваться тех целей, которые вы перед собой ставите, и у вас точно всё получится.

Что касается Дальнего Востока, если вернуться к изучению малой родины, регионов, здесь есть на что посмотреть. Я думаю, что дальневосточники знают об этом. А те, кто приехал впервые, конечно, должны познакомиться и с музеем Дальнего Востока: там, как матрёшка, есть другая составляющая ‒ это Владивостокская крепость, а в ней ещё сидит Форт №1.



Не буду сейчас рассказывать вам в деталях, но в программу мы точно можем это вписать, и я бы попросил ваших преподавателей, руководителей, чтобы они вам и другим ребятам, которые приехали в «Океан», это всё показали. Если уж приехали во Владивосток, надо точно, ясно понимать, где вы находитесь и что значит Владивосток для нашей страны, для России.

И я хочу пожелать вам успехов, поздравить вас с 1 сентября, с тем, что вы встречаете его именно здесь, в таком замечательном, крутом, я бы сказал, месте России, как Дальневосточный регион, как Владивосток, и выразить надежду на то, что у вас получится всё, о чём вы мечтаете, не только в этом году, но и в жизни в целом.

Вам – спасибо большое.

Если есть вопросы какие-то, давайте поговорим на эту тему.

М.Толкачёва: Добрый день, Владимир Владимирович!

Меня зовут Толкачёва Мария, я учитель русского языка и литературы круглогодичной школы ВДЦ «Океан».

Сегодня мы присутствуем на действительно очень необычном событии, ведь на наш Всероссийский открытый урок приехали ребята из разных регионов нашей страны. В нашем классе представлены 17 регионов, 19 населённых пунктов. Если сложить воедино все километры, которые ребята преодолели на пути во Владивосток, то можно обогнуть земной шар целых два раза.

Все наши ребята очень разные, с разными увлечениями: кто-то увлекается наукой, кто-то культурой, кто-то экологией, но все они одинаково сильно переживают за свой регион, за свои школы и наверняка хотели бы вместе с Вами обсудить некоторые вопросы. Ведь так, ребята?

Реплика: Да.

В. Путин: Пожалуйста, какие-то предложения, идеи, вопросы ‒ давайте! Я же сказал, что у нас беседа, поэтому давайте сделаем это легко.

М.Толкачёва: Давайте начнём с Никанора. Никанор представляет самый северный регион, представленный у нас. Пожалуйста.

Н.Толстых: Ещё раз здравствуйте, Владимир Владимирович!

Представлюсь ещё раз. Меня зовут Никанор Толстых, я из северного города Республики Коми ‒ Воркуты. Сегодня Вы нам показали, что такое модернизированный урок истории, и, думаю, мои одноклассники со мной согласятся. Да, ребята?

Реплика: Да.

Н.Толстых: Я хочу, чтобы такой урок был в каждой школе, то есть урок истории в современной школе модернизировался и становился лучше. У меня на это есть несколько предложений, и позвольте их озвучить.

Мне кажется, что во все учебники по истории из федерального перечня должны быть включены интерактивные QR-коды.



Как это работает? Обычный школьник достает телефон на уроке по разрешению учителя либо дома, сканирует этот QR-код в учебнике по истории, и перед ним появляется, допустим, интерактивная модель, 3D-говорящая модель царя, императора, который сам рассказывает про свою внутреннюю, внешнюю политику, а может быть, интересный факт из своей жизни.



Также в QR-коды можно загрузить первоисточники, исторические документы, то есть у ребят сложится представление, как жили раньше благодаря историческим документам. А также можно туда добавить различные труды историков, чтобы кругозор расширялся в исторической сфере, и ребята становились исторически грамотными.

Также считаю нужным в методические рекомендации для учителей по истории добавить в некоторые темы обязательное проведение уроков в формате дебатов. То есть класс мы разделяем на позиции за и против, ребята приводят аргументы в опровержение или подтверждение исторической эпохи либо исторического события.



Мне кажется, что когда мы видим такой формат взаимодействия, то у ребят, у школьников, у нас развивается коммуникативная культура, способность мыслить критически и креативно, а также умение чётко и грамотно выражать свои мысли и свою позицию.



Также для нас, ребят, для меня в том числе, это будет очень полезно, для тех ребят, которые сдают единый государственный экзамен по истории, потому что в заданиях есть такой вариант, что нужно привести аргументы в опровержение или подтверждение какого-нибудь исторического события.

Вот так я вижу свой урок мечты, для меня такой вот урок мечты по истории.

И мне бы хотелось у Вас узнать, Владимир Владимирович. Все мы мечтали в детстве. Какие Ваши мечты детства сбылись и о чём Вы мечтали? Раз параллель истории и мечты.

Спасибо.

В. Путин: Начнём с начала. Идея, во-первых, очень интересная, чтобы на экране появлялся тот или иной исторический персонаж, рассказывал о себе, о том, что и как происходит.

Вы сказали, было бы понятнее, как люди жили, чем они жили, и так далее. Во-первых, это здорово, и конечно, надо бы это реализовать. Первое.

Второе, я бы, если позволите, несколько добавил к тому, что Вы сейчас сказали. Мысль замечательная, но важно, как я уже говорил, что история ‒ это не просто набор цифр, имён и перечисление событий, нужно знать об этом, без этого вроде как никуда, но всё-таки это не главное.



Знаете, мне математики говорят: высшая математика ‒ это не счёт, это не «шесть на ум пошло, семь с ума сошло», это образное мышление, высшая математика. Вот так и здесь ‒ набор цифр, имён, дат, событий очень важен.



Вы когда сказали, выходит какой-то государь и рассказывает что-то. На мой взгляд, что очень важно? Важно понять, каковы были условия, в которых люди жили, на основании чего принимались те или иные решения, чем люди руководствовались, принимая решения, и к чему это привело, каков результат.



И тогда вот эти события прошлого будут помогать нам реально оценивать, объективно оценивать то, что происходит сегодня, и, более того, будут помогать нам принимать правильные решения, для того чтобы в будущем у нас всё сложилось должным образом. Это серьёзная работа, это серьёзный анализ того, что происходило.

Что Пётр I Семилетнюю войну учинил? Что он со шведами семь лет воевал? И вообще битва под Полтавой…



Вы представляете, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава. А решающая битва между армией Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой. Извините, ни фига себе! Чего это там все делали, под этой Полтавой? Это же всё имеет значение.

И это нам позволит, повторяю ещё раз, использовать все эти знания прошлого для лучшего понимания сегодняшнего дня и принятия решений, которые повлияют на будущее. Вот это важно.

Вы хотели что-то ещё сказать?

Н.Толстых: Не сочтите за мою как бы… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война.

Но раз у нас урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать. Северная война длилась с 1700 года по 1721 год. Представьте, 21 год длилась война с одной из совершеннейших морских держав. Ну это очень серьёзно.



И вот как раз Владимир Владимирович сказал про Полтавскую битву. Тогда русские после трёх, четырёх… В общем, мы проиграли четыре раза, и на пятый мы выиграли. Вот так!

В. Путин: Да-да-да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку. Но первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже, в конце концов, под Полтавой.



Но всё равно возникает вопрос: как они под Полтавой оказались-то? И там очень важное взаимодействие между различными государствами, между Карлом Сильным, который возглавлял Саксонско-Польское государство, между Россией и Швецией, и Швеция была не только морской державой, это была вообще мировая супердержава.



А Полтава находилась не так уж и далеко от её государственных границ. Это любопытное дело. Но нам это важно, для того чтобы понять, как складывалась ситуация. И ещё раз, в третий раз повторяю: лучше себя позиционировать сегодня и принимать правильные решения на будущее.

Что же касается Вашего вопроса по поводу того, о чём я мечтал и что получилось, ‒ в этом смысле я могу считать себя счастливым человеком, потому что в разные периоды жизни ведь человек соотносит свои мечты с уровнем своего развития и видения окружающего мира. И цели появляются ‒ ближние, более отдалённые, стратегические.



Но так или иначе я, как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком. Я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь: как так получилось? Это сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать: я хочу быть разведчиком, ‒ и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось.

Но это не главное. Главное, и школьное воспитание, воспитание в семье, окружение ‒ всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя ‒ знаете, вынужден говорить в данном случае высокопарно ‒ служению Отечеству.



Ведь когда я работал в органах безопасности, офицеры органов безопасности ‒ посмотрите, ребята сейчас как работают, собой жертвуют, если потребуется. Вот это всё было нацелено на служение Отечеству, и сегодня я занимаюсь именно этим и считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чём я мечтал.

Н.Толстых: Спасибо большое.

М.Толкачёва: А сейчас давайте мы переместимся в Приморье, так как мы находимся во Владивостоке. И вопрос от Софии.

С.Соколова: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут София Соколова, я из города Владивостока, являюсь полуфиналистом первого и второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», а также координатором региональной команды.

Я тоже интересуюсь историей, как и Вы, поэтому не могу не предложить ввести дополнительный курс истории помимо школьной программы, который будет включать в себя как раз ознакомление детей с работой с архивами, с историческими источниками. Ведь история дополняется новыми фактами, а живых свидетелей этих событий уже практически нет. Именно поэтому нам важно сохранить память об этом и уметь правильно пользоваться этим.

Самых активных детей можно поощрять поездками в исторические, археологические лагеря, участием в международных конференциях и фестивалях, приуроченных к каким-либо историческим событиям. Помимо этого я думаю, что можно было бы реализовать этот проект ещё и совместно с «Большой переменой», ведь у нас есть вызов «Помни».

Спасибо большое.

В. Путин: Конечно, мне и отвечать нечего, согласен полностью, надо это сделать. Обязательно коллегам скажу, чтобы они это попробовали всё совместить и связать в одно.

Хорошая идея. Спасибо большое.

В.В. Путин

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