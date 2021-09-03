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Настоящее 3 сентября

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Всех с Днем Победы над империалистической Японией.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7029430.html
Метки: 1945, вторая мировая война, праздники, сталин, Япония, японская империя
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