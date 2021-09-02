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Радио Аврора 02.09.2021

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Итоги Недели 02.09.2021

Добрый день, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова и с нами на связи наш гость публицист Анатолий Александрович Вассерман. Анатолий Александрович, здравствуйте.

Здравствуйте.

И по традиции, начнём с главного вопроса: какие важные события произошедшие в России и в мире за последнее время вы для себя отметили?

Главное событие в мире это завершение американского бегства из Кабула и всплывающие по ходу всё более колоритные подробности. Например, то что при взрыве устроенном запрещенной по всюду, в том числе в Российской Федерации террористической группировкой исламского государства, значительная часть жертв не от самого взрыва, а от случившейся после взрыва паники среди американских морских пехотинцев, охранявших, так сказать, аэропорт. Они там натворили вообще много всякого, но в частности они ухитрились открыть огонь по толпе стоявших у ограды аэропорта, вроде бы из-за опасения, что толпа кинется на штурм. Кроме того, не менее важно, что уже опубликованы недоуменные вопросы по поводу того, а почему собственно эвакуация шла из кабульского аэропорта, а не с базы Баграм. Ведь эту базу американцы сдали, собственно просто сбежали, ещё до того, как талибы к ней подошли. Они оставили там чёртову уйму вооружения и снаряжения, тогда как Баграм прекрасно укреплён и в принципе его можно было без особых проблем долго оборонять. А заодно оттуда организовать эвакуацию. Баграм может принимать значительно больше транспортных самолётов, чем Кабул и там есть возможность временно разместить всех эвакуируемых. Но это почему-то не было сделано, что показывает что штабная культура в вооруженных силах соединённых государств Америки изрядно утрачена. С учётом всего этого получается, что американцы уже не имеют возможности сколько нибудь долгосрочно планировать.

А вы лично для себя ответили на вопрос: почему эвакуация была из Кабула, а не из Баграма?

Боюсь, что именно по утрате штабной культуры.

Вот вы сказали, что завершается бегство американских войск из Афганистана, что нам об этом свидетельствует?

Источник – https://aurora.network/

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-02-09-2021/
Метки: аврора
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