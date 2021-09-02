Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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До этого 15 раз стрелял. Стоимость той фигни, которая вылетела из трубы 35000 евро. Итого на 48,5 млн рублей пострелял. По мне так нормально.
Согласен,сбивать исключительно палкой- копалкой,и те выдавать не более трех штук на рыло.),А авианосцы вражеские,топить ручной дрелью “малютка”,дешево,и бюджет наполним еврами лишними.А то понимашь разоряют страну трубами этими,а бабушкам на помойке кушать нечего.Довели государство “авангардами” всякими,раньше биткоэны были за три рубля,но маленькие,а теперь по пять,но здоровенные,даже в рюкзак не влазют,но по пять.)