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Как российскому офицеру удалось «пронзить» китайскую ракету «Иглой-С»

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Подробности на https://tvzvezda.ru

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gpKEbQh3HhI
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7755 6385
    Женечка 41 мин. назад

      До этого 15 раз стрелял. Стоимость той фигни, которая вылетела из трубы 35000 евро. Итого на 48,5 млн рублей пострелял. По мне так нормально.

    • 44091 23095
      Степаныч 10 мин. назад

        Согласен,сбивать исключительно палкой- копалкой,и те выдавать не более трех штук на рыло.),А авианосцы вражеские,топить ручной дрелью “малютка”,дешево,и бюджет наполним еврами лишними.А то понимашь разоряют страну трубами этими,а бабушкам на помойке кушать нечего.Довели государство “авангардами” всякими,раньше биткоэны были за три рубля,но маленькие,а теперь по пять,но здоровенные,даже в рюкзак не влазют,но по пять.)

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