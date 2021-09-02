Америка у края. Почему неестественный отбор чужими руками всегда заканчивается плохо. С. Савельев
Как элита задаёт и определяет искусственный отбор на подвластной ей территории. Что происходит, когда элиты меняются. Почему США в последние годы стали экономически невыгодными сами себе и что за этим последует. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.
Спасибо большое! Эти “хитрости” англосаксов всегда просвечивали в их политике, но истоков мы не знали. Послушайте все. Во всей мировой политике ЭТО существенно присутствует.