Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Америка у края. Почему неестественный отбор чужими руками всегда заканчивается плохо. С. Савельев

169 1

Как элита задаёт и определяет искусственный отбор на подвластной ей территории. Что происходит, когда элиты меняются. Почему США в последние годы стали экономически невыгодными сами себе и что за этим последует. Об этом и многом другом рассказывает профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n7NXvLivGhg
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
Преступление против усовершенствования. Большой Террор — способ консервации двухканального управления
Танцуют все!
По новостям и событиям: Лига Справедливости
Языковые доказательства древности русской цивилизации
ЕВРОПА И АЗИЯ
Когда появился гольфстрим. Океанические течения. Причины остановки течения.
Лесов нет!!?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 127 79
    РеМи два часа назад

      Спасибо большое! Эти “хитрости” англосаксов всегда просвечивали в их политике, но истоков мы не знали. Послушайте все. Во всей мировой политике ЭТО существенно присутствует.

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru