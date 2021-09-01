Президент РФ Владимир Путин в День знаний встретился со школьниками на Дальнем Востоке. С этого началась большая рабочая поездка президента по региону, а заодно и просветительский марафон «Новое знание». В качестве площадки был выбран Всероссийский детский центр «Океан».

«Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей, всех учителей с замечательным праздником — с новым учебным годом», — сказал Путин во время урока в знаменитом детском центре на живописном берегу Японского моря.

Президент приехал в детский центр «Океан» на встречу со школьниками и провел открытый урок по истории, назвав этот предмет фундаментом всех гуманитарных наук. Особый акцент глава государств сделал на то, что планировать будущее можно только с учетом богатого опыта прошлого. И сегодня очень четко видно, как пренебрежение к этим, казалось бы, фундаментальным принципам, влияет на международные отношения, например, в Афганистане.

«20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, «цивилизовывать» людей, которые живут там. А по сути – внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат – одни трагедии. Одни потери. И для тех, кто это сделал, для Соединенных Штатов, и, тем более, для тех людей, которые живут на территории Афганистана», – отметил Владимир Путин.

Лидер государства отдельно остановился на истории нашего государства, она довольно богатая, президент рассказал о распаде Российской империи, спусковых крючках этих драматических событий. Такие потрясения неизбежно влияют на мощь государства и численность населения. Это касается и планов нацистской Германии.

«Мы никогда не должны забывать, что [по планам нацистской Германии] русский народ подлежал уничтожению. И никогда не должны позволить каким-то болтунам говорить «а, зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше». Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня», – сказал Владимир Путин.

Население России, по некоторым оценкам, могло бы сейчас достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке, считает российский лидер.

Он обратил внимание на то, что на протяжении прошлого века дважды «рассыпалась российская государственность». После революции 1917 года Российская империя прекратила свое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», напомнил Путин.

«А почему? Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», – подчеркнул он.

Глава государства заметил, что сейчас население России составляет около 146 млн человек. «А если бы этих трагедий не было, было бы около 500 млн человек. Разница есть?» – повторил он. А это, продолжил президент, «совокупная мощь государства, которая в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, <…> Создается все более и более мощная основа развития, существования, благополучия».

«Надо посмотреть, что лежало в основе этих трагических событий, чтобы ни в коем случае не допустить ничего подобного в будущем», – указал он. Эти знания помогают понять и то, как укреплять мощь страны, как строить отношения с соседями, считает Путин.

Глава государства заметил, что история – это «не просто набор цифр, имен, событий, а фундамент самого гуманитарного знания». Прошлое помогает понять то, что происходит сейчас, и определить, как нужно вести себя в будущем, пояснил он.

Урок истории плавно перетек в неформальное общение, в том числе с вопросами личного характера, традиционными до подобных встреч. Путин рассказал о своей детской мечте: «Все было нацелено на то, чтобы, я вынужден говорить в данном случае высокопарно, посвятил себя служению Отечеству. И сегодня я занимаюсь именно этим, и считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал». В детстве он думал о профессии моряка или летчика, и даже разведчика.

Выступление президента с площадки общества «Знание» транслировалось в крупнейших городах России: Москва, Санкт-Петербург, Казань.

Впереди у Путина обширная программа на Дальнем Востоке. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что рабочий визит во Владивосток состоится с 1 по 4 сентября. Глава государства посетит новый Дальневосточный морской тренажер Морского государственного университета имени адмирала Невельского. 3 сентября запланировано его присутствие на пленарной сессии VI Восточного экономического форума.

По материалам «Первого канала», Lenta.ru, ТАСС