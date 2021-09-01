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Намек Шойгу обесценил все попытки Вашингтона догнать российский гиперзвук

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Накануне глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу дал интервью Владимиру Соловьёву. Он заявил, что наша страна добилась значительных успехов в области гиперзвукового оружия. Также он добавил, что Россия не собирается останавливаться на достигнутом. Мы и дальше продолжим развивать гиперзвуковые ракетные комплексы.

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Глава МО РФ подчеркнул, что отечественные специалисты без остановки работают по данному направлению. Сегодня особое внимание уделяется вопросу увеличения точности таких снарядов, а также их скорости. Ещё один важный момент – адаптация носителей для новых боеприпасов. 

Слова Шойгу прокомментировал военный эксперт Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что в современном мире весьма сложно переоценить важность обладания гиперзвуковым оружием. Российский ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал» поставили крест на американской системе ПВО, на которую Пентагон так сильно рассчитывал. 

«Они считали, что смогут ударить первыми, а потом закрыться этим «зонтиком» из систем ПРО. Гиперзвуковые ракеты создавались для того, чтобы преодолеть не только существующие системы противоракетной обороны, но и перспективные», - пояснил спикер.

Вашингтон мечтает повторить успехи РФ в данном направлении, вот только в обозримом будущем это не представляется возможным. Более того, пока американцы будут пытаться достичь нашего нынешнего уровня, мы уйдем далеко вперед.

«То есть мы опережаем их на две головы. Военное преимущество России стало недосягаемым», - резюмировал Перенджиев. 

Метки: оружие
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