﻿ Вторая мировая война, которая началась в Европе 1 сентября 1939 года, закончилась 2 сентября 1945 года в Азии. Азиатский театр военных действий был вторым по значению и количеству вовлеченных в боевые действия стран.

Основным провокатором военных действий в этом регионе была Япония, которая 27 сентября 1940 года подписала Берлинский пакт с Германией и Италией, тем самым вступив во Вторую мировую войну на стороне "оси". В то время общие черты у Германии, Италии и Японии, несомненно, были. Главное совпадение - господство теории о превосходстве одной нации над другой. Активно доказывая свое право на господство, Япония начала захватнические действия в отношении окружающих ее стран. Шансы на успех в этой войне у Японии были высоки по следующим причинам:

- мотивированная заинтересованность японцев в захвате новых территорий и месторождений была высока;

- особого сопротивления со стороны стран юго-восточной Азии, которые в основном были под колониальным управлением, не ожидалось;

- Китай хоть и оказывал активное сопротивление японским захватчикам, сам находился в раздробленном состоянии, что сильно снижало его возможности;

- активных действий со стороны СССР Япония тоже не опасалась, так как у двух стран имелся Пакт о нейтралитете (13 апреля 1941 года), подписанный советским руководством из-за обострения ситуации в Европе.

Единственной силой в регионе, которая могла что-то противопоставить милитаристской агрессии Японии, были США. Но эта страна в продолжении традиций Великобритании и Франции старалась до последнего избежать активных военных действий и отсидеться на своем отдельном континенте. До декабря 1941 года США оказывали воздействие на Японию только посредством экономических санкций, которые не оказывали серьезного давлени, но вызывали раздражение правящих кругов. Именно руководствуясь этим раздражением, японцы приняли решение о нападении на американские базы в Тихом океане, чем не оставили США выбора - в декабре 1941 года США вступили во Вторую мировую войну, что сильно осложнило достижение целей Японии.

Несомненно, общие черты у Второй мировой войны в Европе и Азии были. На мой взгляд, главные совпадения заключаются в сильной идеологической подоплеке и в запредельной жестокости по отношению к своим противникам и мирному населению со стороны стран "оси". Но у азиатских событий времен Второй мировой войны была и одна особенность. Она заключалась в необоснованной, ненужной жестокости со стороны страны-победительницы США.

Конечно, много уже написано о том, почему руководство США приняло решение о ядерной бомбардировке двух японских городов. Основная версия состоит в том, что США в стремлении не отдать победу в этом регионе советским войскам, применили ядерное вооружение, чем принудили Японию к капитуляции перед войсками США, а не советской армией, которая могла вступить на непосредственно японскую территорию. Теория хорошая, но в логику событий не укладывается: первая бомба была сброшена на город Хиросима 6 августа 1945 года, в то время как СССР объявил войну Японии только 7 августа. Вторая бомба была сброшена на город Нагасаки 9 августа, к тому времени уже в общих чертах понимали хотя бы часть последствий ядерной бомбардировки мирного населения городов. С этической точки зрения никак нельзя оправдать подобные действия победителя по отношению к побежденному. Никаких мотивов, кроме испытания ядерного оружия на людях, у применения этих бомб не было. Самая страшная и кровопролитная в истории человечества война закончилась масштабным преступлением США против мирного населения.

Страх японцев пересилил их гордость, и они смогли простить США за массовую гибель своих родственников. Начали строить союзнические отношения с США, отдали свою территорию под их базы и т.д. Но до сих пор гордый странной японской гордостью народ не может принять тот факт, что Советский Союз честно победил во Второй мировой войне на поле боя, и заключить договор о мире с правопреемницей СССР Россией.