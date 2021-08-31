США официально ушли из Афганистана
США официально ушли из Афганистана. Пентагон подтвердил завершение эвакуации и вывод войск. Последними улетали 3 C-17.
Поле боя осталось за Талибаном, который сейчас празднует победу над США спустя 20 лет войны, которая формально сегодня закончилась. Начнется ли новая война прямо с колес старой, узнаем в ближайшие недели. Сколько американских пособников осталось в Кабуле, пока неизвестно.
В любом случае – агрессия США против Афганистана начавшаяся осенью 2001 года сегодня бесславно завершилась.
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