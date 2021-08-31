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США официально ушли из Афганистана

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США официально ушли из Афганистана. Пентагон подтвердил завершение эвакуации и вывод войск. Последними улетали 3 C-17.
Поле боя осталось за Талибаном, который сейчас празднует победу над США спустя 20 лет войны, которая формально сегодня закончилась. Начнется ли новая война прямо с колес старой, узнаем в ближайшие недели. Сколько американских пособников осталось в Кабуле, пока неизвестно.
В любом случае – агрессия США против Афганистана начавшаяся осенью 2001 года сегодня бесславно завершилась.





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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7022000.html
Метки: афганистан, Видео, война в афганистане, США, талибан
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