Главная » Видео, Мировоззрение, Славянские традиции, Творчество

Школы самообразования. Александр Соколов

26 0

Передача из цикла "Саморазвитие взрослых"

Передача 1. Человек и его развитие – https://youtu.be/yx4L7F_dTKU
Передача 2. Сознание и психология – https://youtu.be/Vqk_gNGDxPE
Передача 3. Работа с подсознанием – https://youtu.be/JoKIqj6Hybg
Передача 4. 7 ступеней формирования себя – https://youtu.be/MWAfgA9679o
Передача 5. Где начинается и присутствует Человек – https://youtu.be/0mC86muMcrI
Передача 6. Духовно–нравственная основа. Роль воспитания – https://youtu.be/c7fAcGRI3y0
Передача 7. Традиции нашего народа – https://youtu.be/ceJuoJD9Cmw
Передача 8. Мировосприятие, Миропонимание, Мировоззрение – https://youtu.be/PsmslO3mzt8
Передача 9. Современный мир и его влияние – https://youtu.be/CTs38dgg1KQ

Продолжение серии о развитии человека:

1. Потребность в развитии и вызовы времени.
2. Возможности подобных школ.
3. Опыт работы такой школы в Краснодоне.
4. Формирование общины через учебу в школе саморазвития.
5. Образ будущего Человека.
6. Вопросы и ответы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SPo1LD8LOR4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Насколько полезны школа и ВУЗ?
Александр Оликевич: задача МНТЦ — проложить новый путь
Как читать книги - Поварнин С.И.
Как читать книгу
Мировая война близится к завершению… "О текущем моменте" № 1 (117), 02.2015
Размышления после поездки
Лекция проекта «Научи хорошему» для выступления на родительском собрании
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru