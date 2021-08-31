Школы самообразования. Александр Соколов
Передача из цикла "Саморазвитие взрослых"
Передача 1. Человек и его развитие – https://youtu.be/yx4L7F_dTKU
Передача 2. Сознание и психология – https://youtu.be/Vqk_gNGDxPE
Передача 3. Работа с подсознанием – https://youtu.be/JoKIqj6Hybg
Передача 4. 7 ступеней формирования себя – https://youtu.be/MWAfgA9679o
Передача 5. Где начинается и присутствует Человек – https://youtu.be/0mC86muMcrI
Передача 6. Духовно–нравственная основа. Роль воспитания – https://youtu.be/c7fAcGRI3y0
Передача 7. Традиции нашего народа – https://youtu.be/ceJuoJD9Cmw
Передача 8. Мировосприятие, Миропонимание, Мировоззрение – https://youtu.be/PsmslO3mzt8
Передача 9. Современный мир и его влияние – https://youtu.be/CTs38dgg1KQ
Продолжение серии о развитии человека:
1. Потребность в развитии и вызовы времени.
2. Возможности подобных школ.
3. Опыт работы такой школы в Краснодоне.
4. Формирование общины через учебу в школе саморазвития.
5. Образ будущего Человека.
6. Вопросы и ответы