На видеовстрече с Президентом России Владимиром Путиным учитель истории и обществознания школы №26 города Ярославля Жанна Торхова пожаловалась на образ педагога из шоу телеканала ТНТ «Наша Russia». Она считает, что такой персонаж как Снежана Денисова разрушает образ учителя и школы в целом.

«Я уверена, что необходимо правильное освещение педагогической работы в средствах массовой информации – через позитивный образ учителя в произведениях массовой культуры: в кино, в театре, в литературе. Смешно наблюдать за утрированным образом Снежаны Денисовны из «Наша Russia», но это ведь разрушает образ учителя и школы в целом», – сказала Жанна Торхова.

Президент согласился с педагогом.

«По поводу СМИ – полностью с Вами согласен. Много раз уже на этот счет говорил со своими коллегами, с теми, кто занимается так или иначе работой в этой области. Я уверяю Вас, все это понимают. Надо, конечно, только чтобы от понимания мы быстрее переходили к реализации того, в чем страна нуждается. А она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства. Безусловно, будем это делать. Если Вы обратили внимание, все-таки такие попытки предпринимаются, но нужно делать это широко, и не только фильмы создавать. Нужны соответствующие программы. Сейчас все коммерциализировано, поэтому государство должно выделять на это деньги, заказы соответствующие делать и продвигать эту информацию позитивного характера в соцсетях, в интернете», – ответил Владимир Путин.

Видеозапись ответа Президента

Напомним, в 2016 году Ассоциация молодых учителей России обратилась в Союз кинематографистов РФ и к телеканалу ТНТ с просьбой перестать очернять в сериалах и фильмах образ учителя и школы. Речь, в частности, идет, о сериале «Физрук» и кинолентах «Училка», «Географ глобус пропил».

По мнению заместителя председателя Ассоциации молодых учителей Максима Давыдова, результатом дискредитации учителей на экране стало нежелание молодого поколения выбирать себе эту профессию.

«В школах острая нехватка молодых кадров, всего 17% учителей в возрасте от 20 до 35 лет. И подростки, насмотревшись таких фильмов, не хотят потом выбирать профессию учителя. Можно снять фильм, где главными героями станут учителя и где будет восхваляться работа в школе», — заявил представитель организации.

Стоит отметить, что дискредитирует образ учителя в своей медиапродукции не только телеканал ТНТ, но и Первый канал и многие другие крупные СМИ России. Ниже представлены примеры подобной вредоносной для общества информационной деятельности.