Как боролись с бандитами в Тверской губернии
Как боролись с бандитами в Тверской губернии
Сто лет назад, в начале 1920-х годов, северо-западные районы Тверской губернии стали территорией активной борьбы с бандами.
Особенно часто в документах и криминальных сводках упоминался Торопец и Торопецкий уезд (в то время он входил в состав Псковской губернии). Несколько лет назад в «Военно-историческом журнале» опубликовано масштабное исследование историка Сергея Везовитова, посвященное этой странице отечественной истории. Изучение литературных и исторических источников позволяет восстановить трагические события столетней давности – судя по ним, жителям Торопца в те годы приходилось чуть ли не ежедневно страдать от бандитских налетов, а многочисленные банды, скрывавшиеся в местных лесах, сеяли смерть и ужас среди населения.
Кровавая бандитская карусель начала 1920-х появилась не сама по себе. В ноябре 1919 года под Петроградом была разгромлена армия генерала Юденича. Остатки своей армии Юденич увел в Эстонию. И несмотря на то, что боевые действия были закончены, вблизи советских границ оказалось несколько тысяч вооруженных людей, которые не желали мириться с победой советской власти. В январе 1920 года один из лидеров антибольшевистского движения Борис Савинков был приглашен в Варшаву – новый польский лидер Юзеф Пилсудский обещал Савинкову всемерную поддержку для создания боевых диверсионных отрядов, которые предполагалось засылать на советскую территорию. Опытный организатор и революционер-подпольщик (в царское время Савинков возглавлял Боевую организацию партии эсеров, одну из самых мощных террористических организаций в дореволюционной России), Савинков заручился поддержкой английской и французской разведок, а также получил немалые деньги от русских капиталистов-эмигрантов.
Подготовленные боевые отряды планировалось направлять через советскую границу для организации диверсий, уничтожения коммуникаций и средств связи, уничтожения советских работников и антисоветской агитации в среде крестьянства. Вдоль границы рассредоточивались небольшие отряды численностью от 50 до 200 человек. Каждый из этих отрядов имел свою четко поставленную задачу, при выполнении которой они имели приказ действовать по ситуации. Вооружение савинковские отряды имели преимущественно французское и были вооружены как винтовками, так и автоматическим оружием и гранатами. В числе задач, выдвигаемых перед диверсионными отрядами, были: организация «повстанческих отрядов», которые должны стать опорными базами в дальнейшей борьбе, проведение разведывательной и вербовочной деятельности в советском тылу. Также отряды Савинкова должны были создавать разведывательно-подрывную сеть в приграничных районах Советской республики.
Псковская и Тверская губернии были выбраны Савинковым как плацдармы, куда засылались его отряды. Прежде всего потому, что на территории этих губерний действовало большое количество различных банд дезертиров, повстанцев и уголовников, которые постоянно меняли свое месторасположение. В то же время противопоставить им было нечего: местные отделения милиции только формировались, сил для противостояния бандам было чрезвычайно недостаточно. Милиция, которая только создавалась в Торопце и других уездных городах, оставалась ненадежной и слабо вооруженной. Успешному передвижению различного рода банд и диверсионных групп через советскую границу способствовала малочисленность и необустроенность пограничной службы РСФСР. Так, в 1920 г. на четыре версты границы приходилось всего по одному человеку. Более того, пограничники, не располагая специальными заставами и постами, были вынуждены располагаться в крестьянских домах или землянках, создавая бандитам широкие возможности для маневра. В то время как банды, орудовавшие в местных лесах, были обеспечены всем необходимым. В это сложно поверить, но у бандитов была даже своя газета «За свободу», выходившая в Варшаве, – в ней регулярно публиковались отчеты о наиболее успешных и массовых бандитских налетах!
Чаще всего в состав подобных банд добровольно вступали бывшие дезертиры, участники «зеленого» повстанческого движения прошлых лет или наиболее бедные крестьяне, видевшие в бандитизме быстрый способ улучшения своего благосостояния. Так, на одном из допросов в ревтрибунале крестьянин деревни Бельково Городовицкой волости Порховского уезда на вопрос о причине вступления в банду отвечал: «Я надеялся приобрести там все необходимое для существования: сапоги, одежду, деньги. Нам обещали, что при вступлении в банду нам выдадут обмундирование и деньги из-за границы». Зачастую подобная агитация савинковцев в среде разоренного войной крестьянства была успешной и привлекала все новые группы крестьян в свои ряды.
На территории Торопецкого уезда и соседних с ним Порховского и Островского действовали несколько крупных банд — Бойкова (300 чел.), Петрова (200 чел.) и Межецкого. Кроме того, сюда регулярно заходили боевики из соседней Витебской губернии. «Группа атамана Савицкого по кличке Контроль совершает постоянные вылазки и нападения на сельсоветы и отделения милиции, — сообщали сводки. — Нападавшие с остервенением крушат телефоны и аппараты Морзе, прежде всего уничтожая связь, с помощью которой можно вызвать Красную Армию или чекистов. Кроме того, забирают все материальные ценности, деньги, у крестьян изымают хлеб».
Сведений о борьбе с бандитами в торопецких лесах сохранилось немного, скорее всего, в архивах еще хранятся отчеты и сводки, у нас же есть только отдельные сведения. Но даже если судить по ним, в этих местах летом 1920 года кипела полномасштабная война. В июне бандиты напали на деревню Хорлашево, где располагалась часть Красной Армии, красноармейцы готовились к отправке на польский фронт. Бандиты разгромили гарнизон, захватили три трехдюймовых орудия, большое количество оружия и снаряжения. Сообщалось о 200 убитых и раненых красноармейцах и командирах. Спустя несколько дней состоялся налет еще на одну деревню Торопецкого уезда – Заполье: бандиты сожгли дом сельсовета, убили сельского учителя. Отряд поручика Михайлова 14 августа организовал нападение на поезд, в результате которого были расстреляны 10 коммунистов. Также в уезде этой группой были разгромлены две сапожные мастерские в Дубенском кооперативе, убиты комиссар Фадеев и сотрудник Порховского уисполкома Шикалов и начальник отряда по борьбе с дезертирством Байков
Бандиты убивали не только коммунистов и активистов новой власти. Были случаи, когда грабили и убивали и зажиточных сельчан, даже священников. Уже впоследствии, когда Бориса Савинкова удалось выманить в Советскую Россию и арестовать, он показал на следствии, что перед отрядами, которые действовали на территории Псковской, Новгородской, Тверской и Петроградской губерний, стояла задача во что бы то ни стало поднять крестьянские восстания. На подавление этих восстаний пришлось бы отправлять войска, и это облегчило бы наступление польским войскам на фронте.
Однако поднять восстание бандитам не удалось. Более того, в Тверскую и Псковскую губернии стали перебрасывать кавалерийские части ЧОН – частей особого назначения. Так назывались мобильные отряды, предназначенные для борьбы с бандитами. Чоновцы оказались отличным способом борьбы с бандами: кавалерийские отряды стремительно окружали банды и уничтожали их на месте. Так, в конце лета 1920 года был почти полностью уничтожен отряд штабс-капитана Межецкого, а сам он убит. Удалось наладить агентурную сеть среди крестьян: многие из членов банд добровольно сдавались милиции и подробно рассказывали о составе и главарях бандитских отрядов. Благодаря этому на территории Торопецкого уезда был разгромлен сформированный в Эстонии диверсионный отряд под названием «Гатчинское направление». Благодаря агентурным сведениям удалось выяснить маршрут передвижения отряда, устроена засада, и большинство бандитов нашли свою гибель под огнем чоновских пулеметов.
Сохранился рассказ одного из участников ликвидации банды Савицкого-Ляшко, которая действовала на территории Торопецкого уезда, но настигли ее в соседней Витебской губернии в сентябре 1921 года. Через агентов удалось сообщить бандитам, что село Полесье останется без охраны, якобы весь гарнизон отправляется на ночные учения. На самом деле это был хитрый ход, чтобы выманить бандитов из леса. Боевая группа ГПУ вечером вышла из Полесья и затаилась в ближайшем лесу. Когда повстанцы ворвались в село, с другого конца спешным маршем вошли чекисты – и в коротком бою банда была разбита наголову. Утром на площадь перед волисполкомом за ноги стянули десятки трупов уничтоженных бандитов. У одного из бандитов нашли адреса тайных квартир, на которых скрывались их главари. Все они также были арестованы в течение суток. Самого главаря банды Савицкого-Ляшко доставили в суд, который приговорил его к расстрелу. На судебном процессе сообщалось о кровавом пути банды – за время своего существования она произвела более 50 нападений, в которых было убито 80 человек. Однако савинковская газета «За свободу» отказалась признать уничтожение формирования Ляшко-Савицкого. И утверждала, что «основная часть отряда уцелела и продолжает наводить панику на коммунистов».
И таких банд сто лет назад в псковских, торопецких, тверских лесах орудовало десятки, если не сотни! Но в течение нескольких месяцев все они были разгромлены, и эта кровавая междоусобица, унесшая столько жизней, осталась, к счастью, только достоянием истории.
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