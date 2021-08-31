“Битва в Тевтобургском лесу”
Неплохое изложение событий одной из наиболее ярких битв античности, где германцы благодаря предательству Арминия и беспечности Вара разгромили три римских легиона. Ролик от автора отличных циклов про монгольское нашествие на Русь и Европу и завоевания Александра Македонского (оба цикла ранее уже выкладывал в блоге)
Из свежатинки в подобном ключе могу смело порекомендовать:
"Испанская язва".
Продолжающийся цикл о злоключениях Наполеона и его маршалов в попытках захватить Испанию.
Весьма годный контент по истории Наполеоновских войн. В следующем году автор явно дойдет до нашествия Наполеона на Россию, тем более будет 210 лет нашествию и Бородинской битве.
Марш на Лиссабон
Сражение при Байлене
Битва при Вимейро
Битва при Сомосьерре
Битва при Ла-Корунье.
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1-я Пуническая война. Истоки войны, ее ход и исход.
На данный момент цикл продолжается. Очень неплохо отражены основные события войны, которая сделала Рим гегемоном Западного Средиземноморья. По своим последствиям, одна из важнейших войн античности.
В ходе 2-й Пунической войны, этот статус был окончательно закреплен, даже несмотря на стратегический гений Ганнибала Барки.
Истоки и причины войны.
Римляне на Сицилии.
Битва за Мессану.
Осада Акраганта.
Битва при Милах
Битва у мыса Тиндарид
Битва при Экноме.
Битва при Тунете.