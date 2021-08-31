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“Битва в Тевтобургском лесу”

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Неплохое изложение событий одной из наиболее ярких битв античности, где германцы благодаря предательству Арминия и беспечности Вара разгромили три римских легиона. Ролик от автора отличных циклов про монгольское нашествие на Русь и Европу и завоевания Александра Македонского (оба цикла ранее уже выкладывал в блоге)



Из свежатинки в подобном ключе могу смело порекомендовать:

"Испанская язва".



Продолжающийся цикл о злоключениях Наполеона и его маршалов в попытках захватить Испанию.
Весьма годный контент по истории Наполеоновских войн. В следующем году автор явно дойдет до нашествия Наполеона на Россию, тем более будет 210 лет нашествию и Бородинской битве.


Марш на Лиссабон


Сражение при Байлене


Битва при Вимейро


Битва при Сомосьерре


Битва при Ла-Корунье.

* * *

1-я Пуническая война. Истоки войны, ее ход и исход.



На данный момент цикл продолжается. Очень неплохо отражены основные события войны, которая сделала Рим гегемоном Западного Средиземноморья. По своим последствиям, одна из важнейших войн античности.
В ходе 2-й Пунической войны, этот статус был окончательно закреплен, даже несмотря на стратегический гений Ганнибала Барки.


Истоки и причины войны.


Римляне на Сицилии.


Битва за Мессану.


Осада Акраганта.


Битва при Милах


Битва у мыса Тиндарид


Битва при Экноме.


Битва при Тунете.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7021227.html
Метки: Видео, ИСПАНИЯ, история, карфаген, Наполеон, наполеоновские войны, Пунические войны, римская республика
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