Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего недавнего визита в Петербург посетила «Книжные аллеи», работающие летом в центре города на Малой Конюшенной улице. Это – совместный проект Книжной лавки писателей, Союзов писателей Санкт-Петербурга и Комитета по печати и взаимодействию со СМИ правительства Северной столицы. В преддверии 1 сентября глава Совета Федерации подошла к стенду, на котором продается детская литература, пообщалась со школьниками и их родителями, задавала им вопросы о подготовке к школе.

Главу Совета Федерации не случайно пригласили на Аллеи. Сегодня Книжные Аллеи – это своеобразная литературная витрина Петербурга. Они открылись в этом году в мае уже в седьмой раз подряд. В многочисленных книжных киосках на Аллеях петербуржцы и гости города могут приобрести более 50 000 наименований книг питерских писателей, новинки исторической литературы, книги для детей. Особенно широко представлены на Аллеях книги Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России и Союза писателей Санкт-Петербурга.

Популяризации книг и чтения сейчас в Петербурге уделяется особенное внимание и это не случайно. Во времена СССР наша страна была самой читающей в мире, и мы этим заслуженно гордились. Однако после распада Советского Союза хорошо отлаженная прежде система издания книг и их распространения рухнула.

Государство прекратило финансировать издательства, и все они перешли в частные руки. Как и книжные магазины, число которых резко сократилось. В результате к 2015 году число их стало в России в два раза меньше, чем было в СССР. И обеспеченность россиян книжными магазинами оказалась в 5-6 раз ниже европейских показателей. Возможность купить книги стремительно сократилась. Во Франции, по данным на 2015 год, количество книжных магазинов составляло 69,8 на 1 млн населения, в Канаде – 55,7, в Швеции – 54,3, а в Санкт-Петербурге, в нашей культурной столице, – 32,7.

В то же время интересы новых «хозяев книги» и издателей в России стали состоять не в том, чтобы просвещать, а в банальном получении прибыли. В результате прилавки магазинов заполнила низкопробная бульварная литература, детективы, слезливые «женские романы», а порой и откровенная порнография.

Итог оказался плачевным. По статистике, приведенной в 2005 году одной из десяти ведущих мировых компаний, исследующих книжный рынок – NOP World – россияне перестали тогда быть самой читающей нацией, откатились в этом рейтинге на седьмое место в мире. Мы уступили пальму первенства не только индийцам и китайцам, но даже таиландцам, филиппинцам и египтянам.

Авторские гонорары стали позорно низкими. И писатели, которые в России всегда были «совестью общества», а в СССР считались «инженерами человеческих душ», обнищали и утратили свое прежнее авторитетное положение. Кумирами стали авторы развлекательной литературы, которых усиленно рекламировали крупные издательства, навязывая свой товар и низменные вкусы читателям. А в перечне профессий России такой профессии, как «писатель» теперь нет вообще.

В прошлом году, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал «позорищем» тот факт, что «у нас до сих пор не существует формально профессии писателя и композитора. Писатели и композиторы есть, а профессий нет», – заявил он.

Город на Неве всегда был подлинным центром великой русской литературы. Здесь жили и творили Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тютчев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Анна Ахматова, а позднее лауреат Нобелевской премии по литературе Бродский, Довлатов и многие другие.

Даже в суровые времена блокады ленинградцы продолжали читать. Кругом падали бомбы и снаряды, не было ни воды, ни электричества, люди умирали от голода, а Книжная лавка писателей работала и не закрывалась ни разу за все 900 трагических дней блокады.

Этот магазин не только работал, но и показывал рекордные продажи. Например, практически полностью был распродан сборник Владимира Маяковского изданный тиражом 100 тысяч экземпляров перед самым началом войны. В те страшные дни ленинградцы искали спасение в книгах.

Как вспоминал участник обороны города, писатель и переводчик Николай Чуковский, «в осаждённом Ленинграде удивительно много читали, читали классиков и поэтов, читали в землянках и домах, читали на батареях и вмёрзших в лёд кораблях. Охапками брали книги у умирающих библиотекарей и в бесчисленных промёрзших квартирах при свете коптилки читали, читали…»

Эти славные традиции помогают и сегодня: в Петербурге возрождается интерес к нашей литературе,к чтению. И важную роль в этом сыграли городские власти. Вместо сгоревшего (а как подозревают, умышленно подожженного) в 90-е годы особняка, в котором размещался «Дом писателя», превращенного потом в отель, литераторам города предоставили новое здание, где они могут встречаться и проводить свои мероприятия.

Каждый год Комитет по печати и взаимодействию со СМИ правительства Санкт-Петербурга выделяет крупные суммы, благодаря чему писатели города могут сегодня издавать свои книги. За последние годы, таким образом, было издано несколько сот книг известных литераторов и начинающих авторов.

При поддержке города петербургские писатели имеют возможность ездить в другие страны, посещать там книжные ярмарки, участвовать в литературных форумах, встречаться со своими зарубежными коллегами. Так, в последнее время они побывали в Минске, греческих Салониках, Белграде, Риме, в Молдавии, в Прибалтике и во многих других местах. Писатели регулярно получают от правительства Петербурга субсидии для проведения своих литературных мероприятий.

Город передал писательским Союзам в безвозмездное пользование помещение исторической Книжной лавки писателей на Невском проспекте, которой управляют они сами и, где продаются их книги и практически ежедневно проводятся литературные мероприятия. Каждый год, в мае, в городе на Неве проходит грандиозный Международный книжный салон, который стал настоящим праздником книги. В этом году место его проведения –Дворцовая площадь. А большинство мероприятий прошло в престижных залах Главного штаба, принадлежащих Эрмитажу.

Возрождена в Петербурге историческая традиция книготорговли на улицах. Это уже упомянутые Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице в самом центре города, которые работают с мая по октябрь. Проводятся выездные Книжные аллеи в пригородах Петербурга, куда на дачи летом выезжают жители города. Когда во время встреч со своими зарубежными коллегами петербургские писатели рассказывают им о той поддержки, которую им оказывают власти, то те поражаются. Нигде в мире, признаются они, ничего подобного нет.

На смену мрачному пессимизму 90-х приходит надежда на то, что наша литература, несмотря ни на что, возрождается. Один из лучших писателей сегодня не только в Петербурге, но и в России, Евгений Водолазкин, лауреат самой престижной литературной премии «Большая книга», в одном из последних интервью сказал: «Я действительно полагаю, что культура нового времени пришла к концу. Постмодернизмом завершился огромный историко-культурный цикл, причем это не смена одного великого стиля другим, как было раньше: сентиментализм – романтизм – реализм, а смена всего нового времени. Постмодернизм смеялся, у него была роль деструктивная, он разрушал то, что уже отжило в культуре, сейчас он перешел в другое: перестав смеяться, сохранил свою поэтику и дает совершенно удивительные формы. О нынешней литературе я только одно скажу: по сравнению с предыдущими десятилетиями произошли качественные изменения, причем изменился не только текст, но прежде всего восприятие читателя. Впервые за много лет бестселлерами становятся так называемые серьезные книги. Локатор писателя очень хорошо настроен на читателя, он понимает, что все уже отсмеялись, отстебались и хочется чего-то другого. Так после пирожного хочется просто хлеба. Литература не стала однонаправленная, не стала в плохом смысле серьезной и угрюмой. Она существует уже на несколько другом, более высоком уровне. Я бы сказал, она снова оторвалась от земли и начинает свое парение, как это было, скажем, в XIX веке».

И это действительно так.

Несмотря на все трудности, связанные с пандемией, которые привели к резкому снижению книжных продаж, читают в России сегодня уже другое. По словам директора Книжной лавки писателей в Петербурге Любови Пасхиной, стали вдруг востребованы поэты.

В прошлом году на Книжных аллеях самым востребованным бестселлером оказались стихи Анны Ахматовой. А самые читаемые сегодня в России книги уже вовсе не детективы. Как сообщила на днях компания «Литрес», роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением среди пользователей соцсетей в России в 2021 году.

Рейтинг популярности романов составлялся по итогам продаж первого полугодия 2021 года. В компании отмечают, что наряду с культовым романом Булгакова большой популярностью сегодня среди клиентов сетей также пользуются роман-эпопея «Война и мир» Льва Толстого и антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла.

А согласно авторитетному сайту Expertology, который выложил результаты глобального опроса проведенного GTK (Международным институтом маркетинговых исследований) во всем мире, Россия занимает сейчас уже второе место в числе самых читающих стран мира. Опережает нас сегодня пока только стремительно развивающийся Китай.

Однако проблем, конечно, все-таки еще много. «Иногда я слышу даже от депутатов Госдумы, что у нас в стране нет достойной современной литературы, нет талантливых русских писателей, – говорит председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Борис Орлов.

«А я со знанием ситуации заявляю, что есть у нас всё: и выдающаяся литература, и сильные писатели. Являясь заместителем председателя приёмной комиссии Союза писателей России, я хорошо знаю современную русскую литературу. Очень талантливые поэты, прозаики, драматурги есть у нас! Многие из провинции. Но их мало знают.В потоке масскульта теряются мизерные тиражи, расходятся среди друзей и родных. До широкого читателя не доходят».

«А ведь писатели, – считает Орлов, – великая сила, хотя сегодня у нас в стране и нет пока такой профессии. Но их потенциал сегодня не востребован. А ведь они могли бы оказать стране большую помощь в воспитании молодёжи, в создании достойного образа России на мировой арене, в решении многих насущных проблем».





