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Лавров о нападках на личность Сталина

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Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны (с) глава МИД РФ Сергей Лавров

Именно так. Ставя под сомнения роль Сталина в организации победы СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне, мы сами ставим под сомнение их итоги и подпитываем усилия направленные на их дальнейший пересмотр, в том числе и в вопросе границ РФ. Начиная с Калининграда и заканчивая Курилами, которые присоединил "кровавый тиран Сталин", попадая в ту же самую логическую ловушку, в которую попали украинские бандеровцы, разоблачающие Сталина на фоне тех территориальных приращений, которые УССР получила благодаря Сталину и которыми украинские нацисты захватившие бывшую УССР сейчас пользуются.

NB! Разумеется, текущая позиция Лаврова серьезно расходится с приснопамятными утверждениями https://www.yaplakal.com/forum7/topic1330314.html Захаровой про то, что Сталин хуже Гитлера, которые откровенно льют воду на мельницу наших "многоуважаемых партнеров" добивающихся десубъектизации РФ и ее расчленения, в том числе и путем отторжения территорий, которые к СССР присоединил "проклятый Сталин".

На заглавной картинке и ниже, герои Монгольской Народной Республики во главе с товарищем Сталиным и его верными батырами, а также космонавтами 60х.







































Еще больше наших и монгольских героев здесь https://www.facebook.com/photo/?fbid=2014880252015026&set=pcb.2014887715347613
За наводку спасибо товарищу dambiev

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7020554.html
Метки: вторая мировая война, лавров, мид рф, монголия, сталин
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