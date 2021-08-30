Лавров о нападках на личность Сталина
Нападки на личность Сталина являются частью атаки на итоги Второй мировой войны (с) глава МИД РФ Сергей Лавров
Именно так. Ставя под сомнения роль Сталина в организации победы СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне, мы сами ставим под сомнение их итоги и подпитываем усилия направленные на их дальнейший пересмотр, в том числе и в вопросе границ РФ. Начиная с Калининграда и заканчивая Курилами, которые присоединил "кровавый тиран Сталин", попадая в ту же самую логическую ловушку, в которую попали украинские бандеровцы, разоблачающие Сталина на фоне тех территориальных приращений, которые УССР получила благодаря Сталину и которыми украинские нацисты захватившие бывшую УССР сейчас пользуются.
NB! Разумеется, текущая позиция Лаврова серьезно расходится с приснопамятными утверждениями https://www.yaplakal.com/forum7/topic1330314.html Захаровой про то, что Сталин хуже Гитлера, которые откровенно льют воду на мельницу наших "многоуважаемых партнеров" добивающихся десубъектизации РФ и ее расчленения, в том числе и путем отторжения территорий, которые к СССР присоединил "проклятый Сталин".
На заглавной картинке и ниже, герои Монгольской Народной Республики во главе с товарищем Сталиным и его верными батырами, а также космонавтами 60х.
Еще больше наших и монгольских героев здесь https://www.facebook.com/photo/?fbid=2014880252015026&set=pcb.2014887715347613
За наводку спасибо товарищу dambiev