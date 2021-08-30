Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Другой мне Родины не надо! Юрий Владимирович Назаров

78 0

«Любить Родину и жить во благо других!»
Многие отмечают, что общий нравственный уровень граждан СССР был выше современного. Почему мы теряем здоровые ориентиры и ценности?
Сегодня у нас в гостях представитель Советской эпохи, знаменитый артист Юрий Назаров, рожденный ещё в довоенные годы. Мы говорим о жизненных приоритетах, патриотизме, секрете долголетия, о различиях в мировосприятии русских и англосаксов.
Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook

0:57 Любимая роль Юрия Назарова… «За облаками – небо».
4:37 «Артисты в сущности – дети, правда в большинстве – сукины дети…»
6:28 Славяне – рабы для англосаксов. Воспоминания о Советском Союзе и ВОВ.
12:53 Путь к Богу лежит через культуру. Различия цивилизации и культуры.
15:25 Капитализм – рабство в новой упаковке.
18:10 Важнейшие качества человека. Менталитет англосаксов.
24:24 Что есть счастье? Отличия Советского кинематографа от современного.
31:15 Отличительная черта Русского духа…
35:14 Секрет здоровья Юрия Назарова.

Юрий Владимирович Назаров:
Известный российский актёр кино и театра. С 2005 года является Народным артистом РФ. Его фильмография составляет более 270 разножанровых кинопроектов.

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ffjDMcPUWMY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Почему нынешние чекисты не любят Родину
Всё ужасное для России только начинается.
Бэкграунд, выпуск-246 за 25 февраля 2012
Сводки от Ополчения Новороссии на 11 марта 2015
Генерал декабристов
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
Утилизация Поссия - как её планируют олигархи
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru