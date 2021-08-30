«Любить Родину и жить во благо других!»

Многие отмечают, что общий нравственный уровень граждан СССР был выше современного. Почему мы теряем здоровые ориентиры и ценности?

Сегодня у нас в гостях представитель Советской эпохи, знаменитый артист Юрий Назаров, рожденный ещё в довоенные годы. Мы говорим о жизненных приоритетах, патриотизме, секрете долголетия, о различиях в мировосприятии русских и англосаксов.

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0:57 Любимая роль Юрия Назарова… «За облаками – небо».

4:37 «Артисты в сущности – дети, правда в большинстве – сукины дети…»

6:28 Славяне – рабы для англосаксов. Воспоминания о Советском Союзе и ВОВ.

12:53 Путь к Богу лежит через культуру. Различия цивилизации и культуры.

15:25 Капитализм – рабство в новой упаковке.

18:10 Важнейшие качества человека. Менталитет англосаксов.

24:24 Что есть счастье? Отличия Советского кинематографа от современного.

31:15 Отличительная черта Русского духа…

35:14 Секрет здоровья Юрия Назарова.

Юрий Владимирович Назаров:

Известный российский актёр кино и театра. С 2005 года является Народным артистом РФ. Его фильмография составляет более 270 разножанровых кинопроектов.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook