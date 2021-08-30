Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Алексей Стаценко. Киев в огне.

89 0

- Как проходил первый штурм Киева?
- Какая опасность нависла над городом и какие соединения смогли отбросить врага от его стен?
- Где и как окончательно решилась судьба обороны столицы Украины?
- Как и почему немцам удалось форсировать Днепр?
- Как принималось решение о сдаче города?
- Как наши войска оставляли город, и что до глубины души потрясло Гитлера?
- Как сложились судьбы солдат и командиров – защитников Киева?
- Как потрясение пережила столица Советской Украины в первые дни оккупации?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mFCQQ0WfqJQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Предсказания и пророчества о будущем России
Прощай, религия!
Власть – от бога, бог – от власти!
Революция в России назначена на 10 декабря
Евросоюз проиграл битву за Украину
ЗАПАДУ НУЖНА КРОВЬ
Последние новости с Украины за 23 мая 2014
От первого лица - дневник добровольца-разведчика

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru