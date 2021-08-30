Алексей Стаценко. Киев в огне.
- Как проходил первый штурм Киева?
- Какая опасность нависла над городом и какие соединения смогли отбросить врага от его стен?
- Где и как окончательно решилась судьба обороны столицы Украины?
- Как и почему немцам удалось форсировать Днепр?
- Как принималось решение о сдаче города?
- Как наши войска оставляли город, и что до глубины души потрясло Гитлера?
- Как сложились судьбы солдат и командиров – защитников Киева?
- Как потрясение пережила столица Советской Украины в первые дни оккупации?