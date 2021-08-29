Мегамозг. Как работает главный суперкомпьютер России
Почему операция американцев и их союзников в Афганистане провалилась, а Россия куда меньшими силами и средствами в одиночку смогла отстоять Сирию? Как мы видим, не всё решается количеством долларов и ракет, в современном мире побеждает тот, кто лучше планирует. А планировать и управлять сложными процессами сегодня могут только суперкомпьютеры. Если вы ещё не знали, что в России работает один из самых мощных в мире вычислительных центров, то в этом выпуске вас ждёт много открытий.