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Мегамозг. Как работает главный суперкомпьютер России

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Почему операция американцев и их союзников в Афганистане провалилась, а Россия куда меньшими силами и средствами в одиночку смогла отстоять Сирию? Как мы видим, не всё решается количеством долларов и ракет, в современном мире побеждает тот, кто лучше планирует. А планировать и управлять сложными процессами сегодня могут только суперкомпьютеры. Если вы ещё не знали, что в России работает один из самых мощных в мире вычислительных центров, то в этом выпуске вас ждёт много открытий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bQzTwyx9oyU
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