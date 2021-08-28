Итоги Недели 28.08.2021

Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Анатолий Александрович, к горячей теме – к теме Афганистана, сейчас в сети развивается мем:

– Как у тебя дела?

– Не хуже, чем в Афганистане, или

– Также как в Афганистане.

Видимо там ситуация достаточно горячая и не понятно будет ли поведение запрещенного в России “Талибана”, поскольку все более менее цивилизованные страны запретили эту организацию, а она как-то пока ведёт себя достаточно мягко. Как вы считаете у запрещенной в России организации “Талибан” есть шансы действительно создать цивилизованное государство и прекратить афганскую войну, которая больше полувека уже длится?