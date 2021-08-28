Радио Аврора 28.08.2021
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” журналист Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, к горячей теме – к теме Афганистана, сейчас в сети развивается мем:
– Как у тебя дела?
– Не хуже, чем в Афганистане, или
– Также как в Афганистане.
Видимо там ситуация достаточно горячая и не понятно будет ли поведение запрещенного в России “Талибана”, поскольку все более менее цивилизованные страны запретили эту организацию, а она как-то пока ведёт себя достаточно мягко. Как вы считаете у запрещенной в России организации “Талибан” есть шансы действительно создать цивилизованное государство и прекратить афганскую войну, которая больше полувека уже длится?
Это смотря, что считать цивилизованным государством. Если цивилизованным государством считать пока не запрещенную в Российской Федерации террористическую организацию “Соединённые государства Америки” или не к ночи будет помянуто, террористическую организацию “Украина”, то на их фоне конечно же “Талибан” очень серьёзно выигрывает. Потому что там, конечно есть свои идеологические заморочки, но на фоне того, что сейчас пытаются навязать всему миру те же соединённые государства Америки, талибан ещё очень гуманный. По крайней мере талибан не пытается противодействовать заповеди “Плодитесь и размножайтесь” общей для всех религий идущих от творения Моше Амбрамовича Левия. Мы обычно произносим с греческим акцентом Моисей. Так что жертв террора того же талибана несравненно меньше чем жертв террора тоталитарной секты либералов. Сейчас захватившей практически всю власть в соединенных государствах Америки и принимающей специальные законодательные меры, чтобы эту власть сохранить за собою вовеки веков. Но к сожалению, поскольку значительная часть мировой политики ещё делается так или иначе под диктовку соединенных государств, то талибам предстоит ещё много сложностей. Кроме того, всё таки как ни крути, многие вещи которые они защищают уже изрядно устарели и способны причинить ущерб всем племенам Афганистана. В связи с чем, там сейчас ещё идут разборки, некоторые племена не согласны полностью покориться талибам. Но в любом случае я полагаю, что как-то с ними договариваться придётся…