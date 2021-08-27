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Уникальное исследование Ю.Н. Жукова. Евгений Спицын

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В чём ценность книги Юрия Жукова? Какая роль Зиновьева в обороне Петрограда? Почему Григорий Евсеевич был расстрелян?

01:29 Ваш старший коллега и наставник, Юрий Николаевич Жуков написал книгу "Зиновьев. Отвергнутый вождь мировой революции". Как вы оцениваете этот труд, насколько он актуален?
12:30 Ваша точка зрения на отрезок жизни Григория Евсеевича Зиновьева во время обороны Ленинграда и его реакция на "Заговор Таганцева"?
14:47 Какие факторы подтолкнули Зиновьева, Каменева, Крупскую и Троцкого создать коалицию против Сталина?
25:29 Почему после стольких лет совместных действий на благо нашей страны встал вопрос о расстреле Григория Евсеевич Зиновьева?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qdDuoFKnIoA
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