Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал визит главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в Кабул. Тот, как известно, поехал провести исследование и оценить, какие сейчас настроения царят в Афганистане.

Оказалось, что Шугалей недавно связался с бизнесменом и рассказал, что в Кабуле люди воодушевлены летом, прогоном американцев, и в принципе они очень приветливые.

Побег же американцев из страны Пригожин воспринимает как поведение крыс, бегущих с тонущего корабля. Причем тот факт, что корабль тонет – был сделан такими же крысами.

По информации (от моих друзей в Конгрессе США), американская армия оставила на территории Афганистана имущества более чем на 80 миллиардов долларов, а вся афганская операция обошлась в 2 триллиона", — отметил Пригожин.

При этом рассказ Шугалея звучал убедительно.

«Максим в Кабуле проводит встречи и спокойно гуляет по улицам города. На вопрос, не опасно ли это, говорит, что это не более опасно, чем выйти на первомайскую демонстрацию – там локтем кто-нибудь задеть может», - рассказал Пригожин.