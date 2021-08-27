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Шугалей: Кабул цветет и пахнет

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Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал визит главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в Кабул. Тот, как известно, поехал провести исследование и оценить, какие сейчас настроения царят в Афганистане.

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Оказалось, что Шугалей недавно связался с бизнесменом и рассказал, что в Кабуле люди воодушевлены летом, прогоном американцев, и в принципе они очень приветливые.

Побег же американцев из страны Пригожин воспринимает как поведение крыс, бегущих с тонущего корабля. Причем тот факт, что корабль тонет – был сделан такими же крысами. 

По информации (от моих друзей в Конгрессе США), американская армия оставила на территории Афганистана имущества более чем на 80 миллиардов долларов, а вся афганская операция обошлась в 2 триллиона", — отметил Пригожин.

При этом рассказ Шугалея звучал убедительно. 

«Максим в Кабуле проводит встречи и спокойно гуляет по улицам города. На вопрос, не опасно ли это, говорит, что это не более опасно, чем выйти на первомайскую демонстрацию – там локтем кто-нибудь задеть может», - рассказал Пригожин. 

Метки: власть и общество
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