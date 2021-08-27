Как только пост президента США занял Джо Байден, Вашингтон провозгласил своим главным геополитическим оппонентом Китай. Однако в Штатах не забывают и о России, представляющую серьезную угрозу. Наша страна может погрузить весь мир в ядерный ад. Кроме того, Москва наладила тесные связи с Евросоюзом. В Белом доме этому не рады.

Поднебесная развивается чрезвычайно стремительно. Особого восхищения заслуживает экономика. Еще немного в таком темпе и китайская экономика подвинет американскую. Все это очень не нравилось предыдущей администрации Белого дома, которую возглавлял Дональд Трамп. Поэтому экс-президент и развязал торговую войну с КНР.

При новом президенте ситуация не нормализовалась. Напротив, страны бьют друг по другу со всей силы. Крайний серьезный ход сделал Пекин, закрыв свои морские порты для экспорта товаров из Штатов. Цель данного маневра – вызвать за океаном сильнейшую инфляцию. Вашингтон требует отменить это решение, иначе грозится исключить акции китайских компаний из биржевого списка.

Если это произойдет, то мы увидим обвал с обеих сторон. Причем он будет очень стремительно развиваться.

Ранее Россия и Китай обсуждали вопрос совместной борьбы с глобальным доминированием американского доллара. Если эти планы увидят жизнь, то американской экономике грозит тотальный упадок. Так что в этой партии я болею за Поднебесную.