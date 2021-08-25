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Выплаты, стратегия развития и Афганистан: Путин выступил на съезде «Единой России»

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Подробности на https://tvzvezda.ru/news/20218241744-…

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GnHlaRM_arE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19983 14753
    Владимир 50 мин. назад

      Понятно ,кто виноват Путин определил,теперь надо определить на сколько лет принудительных работ эта ответственнось потянет.

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