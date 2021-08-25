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“Армия-2021″. Новинки концерна “Калашников”

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Новинки от концерна "Калашников" на выставке "Армия 2021"




Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7009437.html
Метки: армия 2021, Видео, Калашников, оружие, стрелковое оружие
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