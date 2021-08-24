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“Небо”. Трейлер

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Трейлер нового фильма про войну в Сирии.
Посвящён истории с сбитым турками Су-24.



Аннотация:

В России снимают фильм про подвиг российских летчиков в Сирии

В России активно ведутся съемки фильма «Небо», посвященному подвигу российских пилотов в ходе конфликта в Сирии. Выход кино в прокат анонсирован на 7 октября 2021 года.

Режиссёром и сценаристом фильма выступает Игорь Копылов. Главных героев в виде полковника Сошникова и капитана Муравьева сыграют Игорь Петренко и Иван Батарев соответственно. Работу съемочной группы поддерживает телеканал «Россия 1» и непосредственно Министерство обороны России. Съемки самого фильма в немалой части пройдут непосредственно в самой Сирии, в том числе на авиабазе Хмеймим.

Сюжет фильма создается на основе реальной истории, произошедшей в САР 24 ноября 2015 года. Когда СУ-24 ВКС России выполняя боевое задание в сирийской провинции Латакия был сбит турецким истребителем. Экипаж, состоящий из летчика Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина сумел катапультироваться. Однако российских военных, спускающихся на парашютах, смогли засечь отряды боевиков и открыть по ним огонь. В результате Олег Пешков был убит. Константин Мурахтин смог благополучно достигнуть земли, спастись от преследователей и впоследствии был эвакуирован из вражеской территории.

Как указывают создатели в фильме главные герои будут ассоциировать собирательные образы реальных российских пилотов. Помимо судьбы самих летчиков в кино должны будут показать героизм российских спецназовцев, пытавшихся найти и эвакуировать экипаж сбитого самолета. В роли командира отряда специального назначения в виде майора Захарова снимается Сергей Губанов.

На данный момент фильм «Небо» является одним из первых проектов, посвященных участию России в конфликте на территории Сирии. Остается надеяться, что создатели действительно смогут передать атмосферу трагедии 24 ноября 2015 года и показать героизм российских военных в борьбе против международных террористов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7005778.html
Метки: вкс рф, война в сирии, кино, сирия, турция
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18620 15598
    марина четыре часа назад

      Копылов -хороший режиссер ,должно получиться и состав актеров классный.Дай -то Бог ,чтоб не струсили и не наполовину ,как в Солнцепеке про Донбасс.Вроде сильный сюжет ,страшно смотреть,но вот размыто всё равно ,нет ответа -кто,зачем?7

      • 18714 17484
        жора шаповмарина два часа назад

          Марина, а по Вашему, в ” Солнцепёке ” какой самый значимый отрывок фильма ? Если смотрели, конечно.

          • 18620 15598
            маринажора шапов два часа назад

              если честно ,начала и не смогла -все было жутко и верилось ,дважды приступала и нервы совсем не к черту -не получалось.Это им удалось -затронуть нервы ,никакие другие прошлогодние не делали этого.Но я отложила этот фильм пересмотреть,когда буду спокойна,а вот опять сын заболел -не смогу.Но это небо и земля со всякими про Крым от Кеосаняна с Марго ,любимой кстати Котом-там явная подделка ,как и Сибибор от Хабенского.

              • 18714 17484
                жора шаповмарина два часа назад

                  Сюжет банален, но фильм содержит элементы символизма. Как художников в живописи делят на реалистов и символистов. Например, картина “Бурлаки на Волге” – картина И. Репина, как художника-символиста. Ну, а где торчат носы и уши гебят, при создании ими “киношедевров”, – там выпячивание превосходства себя, любимых. Причём качеств , в них отсутствующих. Это то самое удержание гоев в мороке с помощью экрана. Ну, и распил бабосов.

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