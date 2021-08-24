На Украине происходит важное событие – саммит «Крымская платформа». Его проводит президент Украины – Владимир Зеленский.

Надо ли говорить, что это скандальное и нелепое мероприятие? Или и так понятно?

Киевское руководство на полном серьезе впаривает всей округе, что форум станет площадкой «для координации международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мероприятие является политизированным и призвано стать площадкой для распространения очередных антироссийских выпадов.

Ситуация не осталась без внимания и главы Фонда защиты национальных ценностей, национального героя Максима Шугалея. Он считает, что Зеленский пытается улучшить свой имидж через этот форум, однако все, кроме него, прекрасно понимают, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

Зеленский же не хочет это признавать. А зная желания некоторых жителей Украины, которые из ненависти к России жаждали бы вернуть Крым, президент Незалежной пытается отрабатывать данную повестку.

Также Шугалей отметил, что глава Украины в настоящее время находится в непростом положении.

«Зеленский — заложник политических шагов, которые вынужден совершать», — уверен ученый-социолог.

Также он рассказал, что на Западе Крым уже давно признали частью России. Преимущественно, гражданское население. Общаясь с западными журналистами, Шугалей понял, что к России отношение в мире лучше, чем нам пытаются преподнести.