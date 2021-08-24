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Кто выигрывает в гонке за урожай пшеницы

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За урожай пшеницы идет гонка между Россией, Францией и Канадой. И оба наших конкурента в этом деле проигрывают.

Бедняги!

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Международные СМИ пишут, что тенденция продолжит свое движение именно в этом направлении. 

Большой урон сельской хозяйственности по всему миру нанесли природные катаклизмы. Больше всех страдает от них именно Франция и Канада, хотя всегда эти страны были передовыми. 

Очевидно, что вслед за уронами посевам последует и экономический упадок. С торговлей зерновыми будут не лады. Уже сейчас цены на макаронные изделия во Франции выросли на 30%. 

Немало! Даже для богатеньких европейцев!

И этим не ограничиться! Эксперты предвидят еще больший рост цен в скором будущем. В частности, в Канаде и Франции.

Аналитики теперь возлагают большие надежды на Россию, поскольку у нас экспорт пшеницы за последние годы значительно вырос. 

«В условиях конкуренции с Россией битва за пшеницу может быть проиграна заранее Францией, которая производит все меньше и меньше твердой пшеницы», – пишут журналисты Marianne.

Метки: урожай
Оценка информации
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 7731 6361
    Женечка три часа назад

      17.08.2021.
      На внутреннем рынке средняя цена пшеницы третьего класса выросла на 900 руб. за неделю до 14,35 тыс. руб. за тонну, четвертого класса – на 850 руб. до 14,22 тыс. руб. за тонну с самовывозом для европейской части РФ, сообщают в «СовЭкон». Фуражная пшеница подорожала на 575 руб. до 12,9 тыс. руб. за тонну, ячмень – на 900 руб., до 12 тыс. руб. Зернин отметил, что внутренние цены показали очень серьезную и стремительную корректировку. «Мы допускаем их взлет на уровень выше прошлогодних, до введения демпфера. Это очень тревожная ситуация», – подчеркивает он.

      • 18620 15598
        маринаЖенечка три часа назад

          отсюда и пособия всем от ЕР и ВВП -и к выборам случайное поощрение.Но это всё следствие -где причина всего этого праздника цен?Что говорит Маркс по поводу цинизма капитала.?

          • 7731 6361
            Женечкамарина два часа назад

              Не помню дословно, но что то про концентрацию капитала и диктатуру денежного мешка и, как следствие, монополизацию с ценообразованием: “Не хочешь – не бери”. А еще про поляризацию доходов крайней степени, когда на одном полюсе кучка богатейчиков, а на другом массовая бедность. Также про получение прибыли без производства. Как раз про все то, что и происходит у нас на протяжении последних тридцати лет. Пророк.

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              • 18620 15598
                маринаЖенечка два часа назад

                  всё так ,но ты забыла про ссудный процент ,именно из за него все перекосы и они упираются в стену и нужны новые рынки и войны.Война -это был их выход всегда -договаривались и вперед -но тут произошел сбой ,оставшись одни -они ссорятся и вот выход -передел с помощью локдаунов .

                  • 7731 6361
                    Женечкамарина час назад

                      Кхм, Вам не кажется, что мое “получение прибыли без производства” и Ваш “ссудный процент” – понятия непосредственно связанные друг с другом? Поэтому упрек по поводу моей забывчивости считаю необоснованным. К слову: о Вашей фобии. А Вы слышали про истории, когда в Средневековье выгоняли всех ростовщиков еврейского происхождения из Англии, Франции – не важно, а через несколько лет звали их обратно и давали кучу преференций. С приходом нового короля выгоняли снова, а потом звали назад. И так в несколько кругов… А дело все в том, что тогдашнему высшему европейскому обществу все время не хватало денег, а евреи предоставляли самый малый процент по кредитам, редко превышающим десятую часть, в то время как другие обладатели неслабых финансов – церковь с монастырями, давали под шестьдесят и больше процентов. Как думаете, к кому люди обращались охотнее и чаще?

                    • 18620 15598
                      маринаЖенечка 17 мин. назад

                        да, да слышала ,что короли вечно голые, а последний их вклад -это революция в России -пароходами Лейбы везли деньги и патриотов ,и в 1991 они же всех одаривали кредитами безвозвратными для покупки активов.

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