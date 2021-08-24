За урожай пшеницы идет гонка между Россией, Францией и Канадой. И оба наших конкурента в этом деле проигрывают.

Бедняги!

Международные СМИ пишут, что тенденция продолжит свое движение именно в этом направлении.

Большой урон сельской хозяйственности по всему миру нанесли природные катаклизмы. Больше всех страдает от них именно Франция и Канада, хотя всегда эти страны были передовыми.

Очевидно, что вслед за уронами посевам последует и экономический упадок. С торговлей зерновыми будут не лады. Уже сейчас цены на макаронные изделия во Франции выросли на 30%.

Немало! Даже для богатеньких европейцев!

И этим не ограничиться! Эксперты предвидят еще больший рост цен в скором будущем. В частности, в Канаде и Франции.

Аналитики теперь возлагают большие надежды на Россию, поскольку у нас экспорт пшеницы за последние годы значительно вырос.

«В условиях конкуренции с Россией битва за пшеницу может быть проиграна заранее Францией, которая производит все меньше и меньше твердой пшеницы», – пишут журналисты Marianne.