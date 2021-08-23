Краткие причастия
Внимание! Сложная тема! Краткие страдательные причастия прошедшего времени. Давайте вспомним, что это такое. Страдательные причастия обозначают признак по действию, которое совершили над кем-то или чем-то. Например, принесённый – тот, который кто-то принёс. Ну и раз наши причастия прошедшего времени, то действие над кем-то было совершено в прошлом. Сравните: приносимый – страдательное причастие настоящего времени, принесённый – страдательное причастие прошедшего времени.
Ну а в ролике подробная инструкция, которая поможет правильно поставить ударение в таких причастиях.