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82 года назад был подписан пакт Молотова-Риббентропа

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82 years ago, it was signed

 

Сегодня в мире вновь вспоминают пакт Молотова-Риббентропа. Он был подписан 23 августа 1939 года. С этого дня прошло уже 82 года, однако споры об этом соглашении Москвы и Берлина не только не утихают до сих пор, но и становятся все более ожесточенными.

 

Главный вопрос, ответ на который сегодня, пожалуй, определяет взгляд на целую эпоху – действительно ли этот документ послужил причиной начала Второй мировой войны или подобные утверждения – не более, чем пропаганда и попытки пересмотреть ее итоги и вообще фальсифицировать историю?

Одна из точек зрения, активно продвигаемая сегодня западными странами, заключается в том, что, благодаря договоренностям Сталина и Гитлера «воздержаться от всякого нападения в отношении друг друга как по отдельности, так и совместно с другими странами», в Европе была похоронена идея «коллективной безопасности». После заключения этого договора якобы стало невозможно сдержать действия агрессора общими усилиями «миролюбивых стран».

Вторая, подтвержденная, кстати, многочисленными историческими фактами и документами, – в том, что «миролюбивые страны», успевшие до подписания этого соглашения между Германией и СССР заключить с Гитлером аналогичные договоры, просто не оставили Москве выбора: в 1939 году Советский Союз фактически оказался окружен союзниками Берлина. Так, начиная с 1933 года, это поочередно (при этом некоторые – даже по нескольку раз) сделали Великобритания, Франция, Италия, Польша, Япония, Румыния, Литва, Латвия, Эстония и Дания. Пакт Молотова-Риббентропа должен был стать ответом на это, а также на «политику умиротворения фюрера», уже несколько лет официально проводившуюся Англией и Францией и имевшую целью направить немецкую агрессию против Москвы.

Западная Европа спокойно смотрела, как Германия пункт за пунктом нарушала Версальский договор, заключенный по итогам Первой мировой войны и подразумевающий, что эта страна никогда не должна была вернуть себе военную мощь. В то время, как немцам запрещалось иметь даже собственную армию, после прихода к власти нацистов Германия не только возродила свои вооруженные силы, но и активно перевооружала и модернизировала их. Аншлюс Австрии, раздел Чехословакии, милитаризация Рейнской области…именно это в первую очередь привело к возрождению Третьего рейха, который после Первой мировой войны смог вновь выйти на международную арену и претендовать на свою главенствующую роль и в итоге развязать Вторую мировую войну.

 

Источник: https://medium-info.ru/dfbd/82-goda-nazad-byl-podpisan-pakt-molotova-ribbentropa/
Метки: война, история, ссср
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