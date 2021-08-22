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Стартуем! Россия начала тянуть грандиозную линию в Арктике

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Недавно в ленте наших новостей скромно мелькнула информация об открытии в Мурманске первого в России завода подводного оптоволокна. Никто не обратил на неё особого внимания, между тем этот завод введён специально для обслуживания стратегического проекта – строительства «цифрового северного потока» в нашей Арктике. О нём мы тоже как-то рассказывали, но теперь разрешилась главная, связанная с ним интрига – кто будет его строить – государство или частная компания? Расскажем в этом выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W1ej6x8wjqE
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