Стартуем! Россия начала тянуть грандиозную линию в Арктике
Недавно в ленте наших новостей скромно мелькнула информация об открытии в Мурманске первого в России завода подводного оптоволокна. Никто не обратил на неё особого внимания, между тем этот завод введён специально для обслуживания стратегического проекта – строительства «цифрового северного потока» в нашей Арктике. О нём мы тоже как-то рассказывали, но теперь разрешилась главная, связанная с ним интрига – кто будет его строить – государство или частная компания? Расскажем в этом выпуске.