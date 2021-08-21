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Александр Волков. Волшебник Изумрудного города. Радиоспектакль. Часть 1. “Перед дальней дорогой”

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Александр Волков. Волшебник Изумрудного города. Радиоспектакль. Часть 1."Перед дальней дорогой"
Автор: #Волков Александр

Ураган унес девочку Элли в волшебную страну. Чтобы вернуться в родной город Канзас, ей нужно было разыскать трех существ и помочь им исполнить самые заветные желания. Ими оказались соломенное чучело Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев. Элли и ее новые друзья отправляются в Изумрудный город за помощью к волшебнику Гудвину…

В ролях: Рассказчик – #Табаков Олег; Элли – #Зудина Марина; Тото – #Леонтьев Авангард; Страшила – #Газаров Сергей; Дровосек – #Гафт Валентин; Лев – #Охлупин Игорь

Цикл из 6-ти частей.
По одноименной сказочной повести (книга написана на основе сказки американского писателя Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз").
Автор инсценировки Салюк Владимир.
Режиссер Табаков Олег.
Автор музыки Овсянников Павел.
Камерный ансамбль под управлением Овсянникова Павла

Главная редакция радиовещания для детей, 1985 г.

Волшебник Изумрудного города

Часть 1 – https://www.youtube.com/watch?v=7cCAlAcJCj4

Часть 2 – https://www.youtube.com/watch?v=vR8BHU9mkeA

Часть 3 – https://www.youtube.com/watch?v=PduAi-Rd66c

Часть 4 – https://www.youtube.com/watch?v=DZAzaOW2hic

Часть 5 – https://www.youtube.com/watch?v=0q-ar-ki7nA

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7cCAlAcJCj4
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