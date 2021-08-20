Итоги Недели 20.08.2021

Для чего Америка использует Байдена

Публицист Анатолий Вассерман поведал историю развития движение Талибан (запрещённая организация на территории РФ). Рассказал кто они – террористы или борцы за свободу?

Ведущий: Александра Харчекова

Добрый день, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова. И с нами на связи наш гость публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Сегодня я бы хотела с вами более подробно остановиться на вопросе который является актуальным и важным не только для России, но и для всего мира – ситуация, которая сегодня разворачивается в Афганистане. Но для того чтобы задать вам ряд вопросов нам необходимо обратиться к истории. В принципе, что такое “талибан” (запрещённая организация на территории РФ), кто такие талибы, когда эта организация запрещенная сегодня в России была образована?