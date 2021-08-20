Радио Аврора 20.08.2021
Для чего Америка использует Байдена
Публицист Анатолий Вассерман поведал историю развития движение Талибан (запрещённая организация на территории РФ). Рассказал кто они – террористы или борцы за свободу?
Ведущий: Александра Харчекова
Добрый день, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчекова. И с нами на связи наш гость публицист Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте, Анатолий Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня я бы хотела с вами более подробно остановиться на вопросе который является актуальным и важным не только для России, но и для всего мира – ситуация, которая сегодня разворачивается в Афганистане. Но для того чтобы задать вам ряд вопросов нам необходимо обратиться к истории. В принципе, что такое “талибан” (запрещённая организация на территории РФ), кто такие талибы, когда эта организация запрещенная сегодня в России была образована?
Вообще-то “талиб” на каком-то из местных языков, не помню сейчас на каком именно, там их много, означает “студент”. И эту боевую группировку сформировали в Пакистане во время боевых действий афганской армии и вооруженных сил России, тогда Россия напомню именовалась Союз советских социалистических республик. Так вот, по приглашению законной власти мы тогда помогали этой самой власти отбиться от множества разных международных террористов. И на территории Пакистана сформировали очередную террористическую группировку из студентов духовных училищ.
Благо это были люди достаточно молодые и достаточно неумные, чтобы им можно было внушить практически что угодно. Но в частности, им внушили, что если вернуть страну в тот образ жизни, который был во времена Мухаммада Абдулаховича Курейшин, то есть в седьмой век, то всё будет в стране хорошо. Вот они и пошли вбивать страну в ранее средневековье. Потом они с переменным успехом воевали против других группировок, фанатиков под исламскими флагами. В конце концов действительно всех одолели, поскольку идеологических возможностей у тогдашней власти, после того как мы их кинули, у них не было идеологической опоры для самозащиты. А это означало, что речь шла просто о сохранении власти как таковой, а это малоэффективно…