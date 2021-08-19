Афганистан – это только начало. Нас ждёт игра по неизвестным правилам
Падение Кабула – результат закулисных договорённостей? Стоит ли России всерьёз бояться событий в Афганистане? Надо ли нам ввязываться в войну с Талибаном? Что ещё Россия может сделать? Что мы вообще знаем о талибах, с которыми ведём переговоры? Победа Талибана приведёт к развалу Пакистана и образованию Пуштунистана? Или же Пакистан – главный выгодополучатель захвата соседней страны? Стоит ли ожидать сближения Афганистан и Ирана? И почему больше вообще нельзя прогнозировать события? Об этом говорит историк, редактор Восточной редакции ИА Regnum Станислав Тарасов. Ведущий – Игорь Шишкин.