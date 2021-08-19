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30 лет назад произошёл Августовский путч

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Использованные источники: tass.ru

Ровно 30 лет назад в стране была предпринята попытка смены власти, которую назвали августовским путчем. 19 августа 1991 года заговорщики начали действовать: в 6:00 по московскому времени советские СМИ сообщили, что власть теперь у ГКЧП, а Михаил Горбачев отстранен от должности президента СССР. Члены ГКЧП пытались не допустить подписание нового Союзного договора, который должен был заменить собой Договор об образовании СССР. «Путчисты» ввели в Москву около 4 тыс. военнослужащих, более 360 танков, 427 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Несколько танков приехали к зданию Правительства РСФСР, на его защиту вышел Борис Ельцин и его сторонники. Ельцин зачитал «Обращение к гражданам России», назвав действия ГКЧП «реакционным, антиконституционным переворотом». Также он призвал дать путчистам ответ и «вернуть страну к нормальному конституционному развитию». В это время Горбачев был в Крыму на отдыхе, через три дня после начала путча он приехал в Москву, а затем деятельность ГКЧП прекратилась, всех его членов взяли под арест. У экспертов спустя три десятилетия...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rbc.ru, lenta.ru, tass.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/30_let_nazad_proizoshol_avgustovskij_putch_311.htm
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