1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого. Часть 4
1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого до настоящего времени. Часть 1
1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого до настоящего времени. Часть 2
1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого до настоящего времени. Часть 3
Броненосец «Кремль»
Броненосец «Новгород»
Броненосец «Первенец»
Канонерская лодка «Дождь»
Канонерская лодка «Черноморец»
Крейсер «Абрек»
Крейсер 1 ранга «Аврора»
Крейсер 1 ранга «Диана»
Крейсер 1 ранга «Кагул»
Крейсер 1 ранга «Паллада»
Пароход «Мерсина»
Транспорт «Казбек» 1854 г.
Транспорт «Красная горка»
Учебное судно «Океан»
Портрет императора Петра I
Памятник Петру I
Портреты императора Петра II, императрицы Екатерины I, императрицы Анны Иоанновны
Портреты графа Ф.А. Головина, М.М. Голицына, А.И. Начаева
Портреты С.И. Мордвинова, И.Л. Голенищева-Кутузова
Фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога» в кругосветном плавании