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1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого. Часть 4

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1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого до настоящего времени. Часть 1
1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого до настоящего времени. Часть 2
1689-1905. Русский военный флот. Иллюстрированная история со времен Петра Великого до настоящего времени. Часть 3

Броненосец «Кремль»
Броненосец «Кремль»

Броненосец «Новгород»
Броненосец «Новгород»

Броненосец «Первенец»
Броненосец «Первенец»

Канонерская лодка «Дождь»
Канонерская лодка «Дождь»

Канонерская лодка «Черноморец»
Канонерская лодка «Черноморец»

Крейсер «Абрек»
Крейсер «Абрек»

Крейсер 1 ранга «Аврора»
Крейсер 1 ранга «Аврора»

Крейсер 1 ранга «Диана»
Крейсер 1 ранга «Диана»

Крейсер 1 ранга «Кагул»
Крейсер 1 ранга «Кагул»

Крейсер 1 ранга «Паллада»
Крейсер 1 ранга «Паллада»

Пароход «Мерсина»
Пароход «Мерсина»

Транспорт «Казбек» 1854 г.
Транспорт «Казбек» 1854 г.

Транспорт «Красная горка»
Транспорт «Красная горка»

Учебное судно «Океан»
Учебное судно «Океан»

Портрет императора Петра I
Портрет императора Петра I

Памятник Петру I
Памятник Петру I

Портреты императора Петра II, императрицы Екатерины I, императрицы Анны Иоанновны
Портреты императора Петра II, императрицы Екатерины I, императрицы Анны Иоанновны

Портреты графа Ф.А. Головина, М.М. Голицына, А.И. Начаева
Портреты графа Ф.А. Головина, М.М. Голицына, А.И. Начаева

Портреты С.И. Мордвинова, И.Л. Голенищева-Кутузова
Портреты С.И. Мордвинова, И.Л. Голенищева-Кутузова

Фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога» в кругосветном плавании
Фрегат «Крейсер» и шлюп «Ладога» в кругосветном плавании
Источник: https://humus.livejournal.com/7932161.html
Метки: история, Россия, флот, фото
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