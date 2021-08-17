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В Польше завили о предательстве США

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На протяжении нескольких лет Российская Федерация и Германия находились под непрекращающимся давлением коллективного Запада, который категорически выступал против завершения строительства газового проекта «Северный поток-2». Главным врагом газопровода, что весьма очевидно, являлись Соединенные Штаты. Им в этом подыгрывала Украина, Польша и прибалтийские страны. 

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В конце прошлого года в Штатах состоялись президентские выборы, победу в которых одержал мистер Джо Байден. Вот тогда заевшая пластинка, наконец, сменилась новой. Ситуация кардинально изменилась.

Совершенно внезапно официальный Вашингтон заявил, что борьба с «Северным потоком-2» - бессмысленное дело. На этом удивления не закончились. Администрация США сняла с оператора газопровода – компании Nord Stream 2 AG – санкции, которые ввел бывший президент Дональд Трамп.

Этим Летом Вашингтон и Берлин достигли важного соглашения касательно реализации крупного газового проекта. Независимый польский эксперт Анджей Щенсняк назвал действия Штатов самым настоящим «предательством союзников». 

«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», –заявил он.

Примечательно, что США подначили Украину, Польшу и Прибалтику сформировать позицию этакого коллективного Запада. Эти страны ввязались в «многолетнюю» войну с газопроводом. При этом Штаты вовремя выскочили из неё, понеся самые маленькие потери. А этим странам еще долго придется расхлебывать последствия.

Метки: США
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