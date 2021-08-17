Уход США из Афганистана: позорное бегство или ход в большой игре? Л. Ивашов. И. Шишкин
Леонид Ивашов и Игорь Шишкин о том, что стоит за поражением США в Афганистане. Какие последствия смена власти в этой стране может иметь для России и мира. Почему Афганистан называют солнечным сплетением Евразии.
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Что значит позорное бегство? Уход ещё предыдущей администрацией был запланирован, а нынешняя его осуществила. Думаю, обычные американцы, которые даже на карте этот Афганистан не найдут, в общей массе рады: солдатики дома, больше не надо тратить деньги добавляя к уже потраченному за двадцать лет триллиону, террористы далеко… Теперь это наши проблемы.
Никаких проблем у нас (если имеется ввиду Россия) нет. А это позорное бегство потому что бросили тех, кто им служил (включая и наших). Террористов далеко не бывает.