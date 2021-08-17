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Уход США из Афганистана: позорное бегство или ход в большой игре? Л. Ивашов. И. Шишкин

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Леонид Ивашов и Игорь Шишкин о том, что стоит за поражением США в Афганистане. Какие последствия смена власти в этой стране может иметь для России и мира. Почему Афганистан называют солнечным сплетением Евразии.

Книги Леонида Ивашова http://bit.ly/2UpTp7a
Поддержать передачи Л. Г. Ивашова и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TQjxMDKNdu0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7704 6334
    Женечка 52 мин. назад

      Что значит позорное бегство? Уход ещё предыдущей администрацией был запланирован, а нынешняя его осуществила. Думаю, обычные американцы, которые даже на карте этот Афганистан не найдут, в общей массе рады: солдатики дома, больше не надо тратить деньги добавляя к уже потраченному за двадцать лет триллиону, террористы далеко… Теперь это наши проблемы.

      • 7875 5667
        чужойЖенечка 14 мин. назад

          Никаких проблем у нас (если имеется ввиду Россия) нет. А это позорное бегство потому что бросили тех, кто им служил (включая и наших). Террористов далеко не бывает.

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