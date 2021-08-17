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Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
Путин утвердил план противодействия коррупции до 2024 года

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что руководители федеральных и региональных органов власти должны обеспечить реализацию стратегии, а также внести в ведомственные планы соответствующие изменения и доложить об этом до 1 октября.

В соответствии с дорожной картой, правительство до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников. Помимо этого, необходимо проработать вопрос усиления общественного контроля за проблемой коррупции.

До 10 декабря Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете. Также, согласно Национальному плану, до сентября 2023 года необходимо проанализировать коррупционные риски при безвозмездном вхождении госслужащих в состав руководства национальных корпораций.

Помимо этого, к 2023 году силовые структуры должны предусмотреть запреты на работу в госорганах коррупционеров, которые отделались штрафами.

«Подготовить предложения по установлению временного ограничения права лица, полномочия которого были досрочно прекращены и которое было уволено с государственной (муниципальной) службы или с работы в связи с несоблюдением антикоррупционных стандартов, назначаться на государственные (муниципальные) должности, поступать на государственную (муниципальную) службу, занимать отдельные должности в организациях, учредителями или контролирующими лицами которых являются РФ, субъект РФ, муниципальное образование, а также в российских организациях, деятельность которых контролируется государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями», ‒ также отмечается в указе.

В плане говорится и о необходимости разработать меры проверки цифровых активов и валюты. Правительству предстоит проанализировать практику ограничения получения подарков для борьбы с коррупцией.

Помимо этого, президент поручил проработать открытие магистерской программы «Антикоррупционная деятельность». Отдельно в документе закрепляется необходимость утвердить программу по антикоррупционному просвещению граждан и множество других мер.

По материалам РИА Новости, ТАСС, RT

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_utverdil_plan_protivodejstvija_korrupcii_do_2024_goda_440.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18508 15498
    марина 19 мин. назад

      Когда коррупция рождена властью и является системной -это смешно предложить ей выработать меры борьбы самой с собой.Увы,выборы.

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