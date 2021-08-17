Прокудин-Горский С.М. Снимки из альбома «Русско-Японская война 1904-05 г.»
Последняя капля. Отступление от Лаоляна
Водопой
Засада в гаоляне
Засада в гаоляне
Форсировали засеки
“Устье р. Ляохэ
У Эрдагоуского массива
Редут №10 (позиция 2-го Сибирского корпуса)
Один из дворов деревни Юхуантунь после усиленного артиллерийского огня со стороны японцев
Наступление цепи через р.Хунхэ близ Хуанлотоцзы
Наступление цепи через р.Хунхэ близ Хуанлотоцзы
Наблюдательный пункт у д. Далиентунь
На разведке
Взвод 5-1 В.-С. стрелковой арт.бригады на позиции между редутами №№4 и 5 2-го Сибирского корпуса
Внутренность кумирни
Перевязочный пункт 220-го пех. Епифанского полка у дер. Пендианза
Пожар в Чжантане от японского огня
В передовых окопах 220 пех. Епифанск. полка впереди д. Далиентунь