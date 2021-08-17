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Прокудин-Горский С.М. Снимки из альбома «Русско-Японская война 1904-05 г.»

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Последняя капля. Отступление от Лаоляна
Последняя капля. Отступление от Лаоляна

Водопой
Водопой

Засада в гаоляне (1)
Засада в гаоляне

Засада в гаоляне
Засада в гаоляне

Форсировали засеки
Форсировали засеки

Устье р. Ляохэ
“Устье р. Ляохэ

У Эрдагоуского массива
У Эрдагоуского массива

Редут №10 (позиция 2-го Сибирского корпуса)
Редут №10 (позиция 2-го Сибирского корпуса)

Один из дворов деревни Юхуантунь после усиленного артиллерийского огня со стороны японцев
Один из дворов деревни Юхуантунь после усиленного артиллерийского огня со стороны японцев

Наступление цепи через р.Хунхэ близ Хуанлотоцзы
Наступление цепи через р.Хунхэ близ Хуанлотоцзы

Наступление цепи через р.Хунхэ близ Хуанлотоцзы (1)
Наступление цепи через р.Хунхэ близ Хуанлотоцзы

Наблюдательный пункт у д. Далиентунь
Наблюдательный пункт у д. Далиентунь

На разведке
На разведке

Взвод 5-1 В.-С. стрелковой арт.бригады на позиции между редутами №№4 и 5 2-го Сибирского корпуса
Взвод 5-1 В.-С. стрелковой арт.бригады на позиции между редутами №№4 и 5 2-го Сибирского корпуса

Внутренность кумирни
Внутренность кумирни

Перевязочный пункт 220-го пех. Епифанского полка у дер. Пендианза
Перевязочный пункт 220-го пех. Епифанского полка у дер. Пендианза

Пожар в Чжантане от японского огня
Пожар в Чжантане от японского огня

В передовых окопах 220 пех. Епифанск. полка впереди д. Далиентунь
В передовых окопах 220 пех. Епифанск. полка впереди д. Далиентунь
Источник: https://humus.livejournal.com/7931097.html
Метки: война, история, Китай, Россия, фото, Япония
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