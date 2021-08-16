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В 2025 году начнётся радикальная трансформация России. Андрей Игнатьев

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Почему кризис общества или государства – не стечение обстоятельств, а судьба, в чём глубинный смысл кризиса и что такое транзит. С какой периодичностью повторяются кризисы в российском обществе и когда наступит следующий. Какие фазы можно проследить внутри кризисного цикла и в какую из фаз определяется будущее системы и её элиты. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Фёдором Лисицыным социолог  Андрей Андреевич Игнатьев.

Актуальные заметки А. Игнатьева на Фейсбук https://www.facebook.com/ignatievs
Канал Андрея Игнатьева https://www.youtube.com/channel/UC99x…
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2HCPOlSic
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