В 2025 году начнётся радикальная трансформация России. Андрей Игнатьев
Почему кризис общества или государства – не стечение обстоятельств, а судьба, в чём глубинный смысл кризиса и что такое транзит. С какой периодичностью повторяются кризисы в российском обществе и когда наступит следующий. Какие фазы можно проследить внутри кризисного цикла и в какую из фаз определяется будущее системы и её элиты. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Фёдором Лисицыным социолог Андрей Андреевич Игнатьев.
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