Мы в ответе перед теми кому служим

Добро пожаловать на “Территорию смыслов”. Тема нашей панельной дискуссии – “Мы в ответе перед теми кому служим“. Анатолий Александрович, вам вступительное слово.

Для начала небольшой секрет, тем кому приходится много выступать. Некий студент перед экзаменом по биологии выучил только одну небольшую тему “Блохи”. А на экзамене ему попался билет по рыбам. И он начал – “У рыб нет шерсти, но если бы шерсть была, в ней бы обязательно водились блохи. А блохи…” и дальше по вызубренному. Я столько говорил и писал на самые разные темы, что всегда находится возможность подтянуть к текущей теме что-то из прежних моих материалов, из прежних публикаций. Так что вероятно по ходу ответов на ваши вопросы, не раз буду на них ссылаться. Ну, а что касается темы “Мы в ответе перед теми кому служим”, то вроде бы тут всё вполне очевидно.

Если мы служим, то это как раз и означает, что мы должны действовать не в собственных интересах, а в интересах тех кому служим. В конце концов они нас кормят не за наши красивые глаза, а за наши, надеюсь не менее красивые, дела. И собственно государство в целом это не какая-то самодовлеющая сущность, не нечто кому главное существовать любой ценой, государство это механизм создаваемый обществом для решения общих задач. Ну, а что происходит когда кто-то перестаёт служить или того хуже перестаёт осознавать, что служит.

Это например, последствия мы наблюдали в нашей истории с того момента, как император Пётр III Фёдорович Романов подписал указ о вольностях дворянских, где разрешал дворянам не служить государству, а заниматься чем бог на душу положит. Тогда как все права ранее дарованные дворянам именно ради того, чтобы они служили Отечеству, за ними сохранились. В принципе, по логике истории следовало одновременно с дарованием этой самой вольности дворянам даровать вольность и крестьянам ибо крестьяне были прикреплены к дворянам, как раз ради того, чтобы своим трудом обеспечивать дворянам возможность служить Отечеству…