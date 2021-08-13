В Крым, который за лето уже дважды пострадал от сильных дождей, вновь пришла большая вода. Из-за ливней подтопленными оказались 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объектов в 43 населённых пунктах. Повреждены 30 мостов и свыше 72 км дорог. Ущерб предварительно оценили в 4,7 млрд рублей. Сведений о пострадавших нет.

На помощь жителям отправили сотрудников МЧС и тяжёлую технику. Специалисты развернули наблюдательные посты, открыли пункты временного размещения, коммунальщики прочищали ливнёвки.

Ливень на Керчь обрушился накануне. Из берегов вышла река, подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, некоторые частные участки с жилыми домами. Потоки также пошли по некоторым улицам. Вода самотёком стекает в море.

«Эвакуированы первые 10 керчан, размещены на Войкова, 30. Решается вопрос об их расселении в гостиницы, эвакуированы Росгвардией жители переулка Вокзального», – сообщили в пресс-службе администрации города Керчи.

На сайте ГУ МЧС России по Крыму уточняется, что десять человек, в том числе четыре ребёнка разместили в детской школе искусств.

«В Керчи развёрнута работа межведомственного оперативного штаба. В готовности к приёму населения находятся 26 пунктов временного размещения вместимостью 8 410 человек», – отмечается в сообщении.

Ситуацию держит на контроле глава Крыма Сергей Аксёнов. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что власти принимают все меры для ликвидации последствий стихии, критических проблем нет.

«Надеюсь, что повторения событий июня-июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. <…> Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — сказал он, добавив, что ему каждый час докладывают об обстановке.

Судя по прогнозам, дожди будут идти ближайшие несколько дней.

По материалам ТАСС, РИА Новости, Ленты.ру, НТВ.