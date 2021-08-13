1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 2
1930. Виды охотугодий Иркутской области. Часть 1
Выход Жигаловских охотников с промысла с реки Ханды
Охотник из Тутурского колхоза Жигаловского района на реке Ханде
Тунгусы с реки Ханды
Прогалина в кедраче по вершине ключа с зарослью осины. Местопребывание рябчиков осенью
Охотничья юрта тунгуса Северьяна с реки Ханды
Зарастание старинных гарей. Река Ковыкта. Привал охотников, идущих на «белковье»
Постоянное стойбище тунгусов в устье речки Дальняя Берея (правый приток реки Чикан)
Место стоянки лосей. Река Ханда
Место добычи лося экспедицией. Река Ханда
Вывозка убитого лося. Река Ханда
Зимовье Чиканских охотников в устье речки Чикульчан на реке Ханде
Река Чичайта. Насаждения, расстроенные размывами реки и льдом
Средне-возрастные насаждения в периоде отмирания березы. Река Орленга
Река Орленга близь устья реки Нючи. Вид вниз по течению
Река Орленга близь реки Нючи. Вид вверх по течению
Среднее течение реки Левой Иликты. Место обитания выдры
Нижнее течение реки Левой Иликты
Елово-лиственничные насаждения с моховым и багульниковым покровом по заболоченной долине реки Б.Берея
Боровые насаждения, расстроенные старыми пожарами. Река Сарма, среднее течение
Сосновый бор» со следами старого пожара. Место глухариного тока
«Перестойный кедрач» по долине реки Ничукан